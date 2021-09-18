https://ria.ru/20210918/vybory-1750679691.html

СПЧ не зафиксировал серьезных нарушений на выборах в России

СПЧ не зафиксировал серьезных нарушений на выборах в России - РИА Новости, 18.09.2021

СПЧ не зафиксировал серьезных нарушений на выборах в России

Рабочая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека не зафиксировала серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T15:19

2021-09-18T15:19

2021-09-18T15:22

выборы в государственную думу

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россия

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архангельское

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Рабочая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека не зафиксировала серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов в России, заявил ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов."Мониторинг рабочей группы действует и в этом году. Мы работаем в 11 субъектах РФ. Это Москва, Санкт-Петербург, Калининградская, Свердловская, Белгородская, Архангельская, Самарская, Пензенская область, республика Карачаево-Черкесия и Мордовия", - сказал Точенов по видеосвязи в информцентре ЦИК.Он отметил, что серьезных нарушений не фиксируется. "Постоянно мы находимся в режиме связи, есть группа, где мы обмениваемся информацией. На сегодняшний момент пока никаких серьезных нарушений, которые способны повлиять на волеизъявление граждан, не зафиксировано", - подчеркнул он.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно проходят региональные и муниципальные выборы.

https://ria.ru/20210918/vybory-1750668317.html

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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, россия, москва, александр точенов, архангельское