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Москалькова получила в субботу 21 обращение по выборам
Москалькова получила в субботу 21 обращение по выборам - РИА Новости, 18.09.2021
Москалькова получила в субботу 21 обращение по выборам
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в субботу в ее аппарат пришло 21 обращение по выборам в Госдуму, их направили в ЦИК... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T14:18
2021-09-18T14:18
2021-09-18T14:18
выборы в государственную думу
политика
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татьяна москалькова
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в субботу в ее аппарат пришло 21 обращение по выборам в Госдуму, их направили в ЦИК России и прокуратуру."Сегодня к нам поступило 21 обращение, которое рассматривается в первоочередном порядке, направлено к вам (в ЦИК РФ - ред.) и в прокуратуру для проверки тех данных, о которых писали люди", - сказал она журналистам.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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политика, госдума рф, яблоко, татьяна москалькова, коммунисты россии, россия
Москалькова получила в субботу 21 обращение по выборам
Омбудсмен Москалькова получила в субботу 21 обращение по выборам, их направили в ЦИК