https://ria.ru/20210918/vybory-1750674585.html

Москалькова получила в субботу 21 обращение по выборам

Москалькова получила в субботу 21 обращение по выборам - РИА Новости, 18.09.2021

Москалькова получила в субботу 21 обращение по выборам

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в субботу в ее аппарат пришло 21 обращение по выборам в Госдуму, их направили в ЦИК... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T14:18

2021-09-18T14:18

2021-09-18T14:18

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

яблоко

татьяна москалькова

коммунисты россии

россия

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в субботу в ее аппарат пришло 21 обращение по выборам в Госдуму, их направили в ЦИК России и прокуратуру."Сегодня к нам поступило 21 обращение, которое рассматривается в первоочередном порядке, направлено к вам (в ЦИК РФ - ред.) и в прокуратуру для проверки тех данных, о которых писали люди", - сказал она журналистам.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210918/vybory-1750670459.html

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политика, госдума рф, яблоко, татьяна москалькова, коммунисты россии, россия