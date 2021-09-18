https://ria.ru/20210918/vybory-1750666834.html

В ЦИК рассказали о трех атаках из-за рубежа на ресурсы комиссии

В ЦИК рассказали о трех атаках из-за рубежа на ресурсы комиссии - РИА Новости, 18.09.2021

В ЦИК рассказали о трех атаках из-за рубежа на ресурсы комиссии

За первый день голосования зафиксированы три целенаправленные атаки из-за рубежа на ресурсы ЦИК России, завил глава федерального центра информатизации при... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T12:48

2021-09-18T12:48

2021-09-18T13:21

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. За первый день голосования зафиксированы три целенаправленные атаки из-за рубежа на ресурсы ЦИК России, завил глава федерального центра информатизации при Центризбиркоме Александр Сокольчук."За 17 сентября у нас было зафиксировано три целенаправленные атаки из-за рубежа. Две атаки было по сканированию нашего интернет-портала ЦИК России на предмет выявления уязвимости. Первое было сканирование порядка шести часов, второе сканирование две минуты. Вечером была организована в течение одной-двух минут распределенная DDoS-атака. Хочу сказать, что атака была достаточно мощной", - сказал Сокольчук в информационном центре ЦИК России.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционно, согласно решению Центризбиркома РФ, могут голосовать избиратели в Москве, а также еще в шести регионах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210918/vybory-1750668317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, цик рф, севастополь, москва, госдума рф, яблоко, коммунисты россии, россия