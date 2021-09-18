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Наблюдатели из 17 стран посетили Центр наблюдения за выборами в Подмосковье
Наблюдатели из 17 стран посетили Центр наблюдения за выборами в Подмосковье - РИА Новости, 18.09.2021
Наблюдатели из 17 стран посетили Центр наблюдения за выборами в Подмосковье
Делегация наблюдателей из 17 стран посетила Центр общественного наблюдения за голосование в Московской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T12:26
2021-09-18T12:26
2021-09-18T12:26
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 18 сен - РИА Новости. Делегация наблюдателей из 17 стран посетила Центр общественного наблюдения за голосование в Московской области, передает корреспондент РИА Новости.В группу наблюдателей и представителей иностранных избиркомов вошли в том числе представители Сербии, Египта, ЮАР, Турции и Венесуэлы.Руководитель подмосковного штаба общественного наблюдения за выборами Александр Тарарев рассказал иностранным наблюдателям о работе центра, затем делегация поехала осматривать избирательные участки Подмосковья.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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в мире, юар, венесуэла, московская область (подмосковье), госдума рф
Наблюдатели из 17 стран посетили Центр наблюдения за выборами в Подмосковье
Наблюдатели из 17 стран посетили Центр наблюдения за голосованием в Подмосковье