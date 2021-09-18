https://ria.ru/20210918/vybory-1750655286.html

Свердловский губернатор пришел голосовать с костылем

Свердловский губернатор пришел голосовать с костылем - РИА Новости, 18.09.2021

Свердловский губернатор пришел голосовать с костылем

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пришел на избирательный участок с костылем и после голосования рассказал, что травмировал ногу. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T11:11

2021-09-18T11:11

2021-09-18T11:11

выборы в государственную думу

политика

свердловская область

госдума рф

яблоко

евгений куйвашев

коммунисты россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пришел на избирательный участок с костылем и после голосования рассказал, что травмировал ногу.Ранее ряд местных СМИ написал, что Куйвашев сломал ногу."Ногу я травмировал еще несколько дней назад на пробежке. Ничего серьезного. Болит, конечно, но работать не мешает. Не хотел афишировать в надежде, что скоро повязку снимут. Главное, родных не хотел волновать. Но наши журналисты снова подтвердили, что они самые пронырливые и осведомленные. Все прознали! Вот и мама прочитала в СМИ, позвонила, переживает", - написал губернатор на своей странице в Instagram.Глава региона заявил, что с ним все в порядке. "До избирательного участка дошел и проголосовал. Не помню, кстати, чтобы я когда-то пропустил голосование", - отметил Куйвашев.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210918/vybory-1750654358.html

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политика, свердловская область, госдума рф, яблоко, евгений куйвашев, коммунисты россии