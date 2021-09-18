https://ria.ru/20210918/vybory-1750654358.html

Глава Кабардино-Балкарии проголосовал во второй день выборов

Глава Кабардино-Балкарии проголосовал во второй день выборов - РИА Новости, 18.09.2021

Глава Кабардино-Балкарии проголосовал во второй день выборов

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков принял участие в голосовании во второй день выборов, он проголосовал на избирательном участке в нальчикской гимназии №1,... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T11:00

2021-09-18T11:00

2021-09-18T11:00

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

яблоко

коммунисты россии

казбек коков

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НАЛЬЧИК, 18 сен – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков принял участие в голосовании во второй день выборов, он проголосовал на избирательном участке в нальчикской гимназии №1, передает корреспондент РИА Новости.Коков приехал на избирательный участок вместе с супругой и одной из дочерей, которые также приняли участие в голосовании."В республике созданы все условия для волеизъявления избирателей. То, что власть в соответствии со своими полномочиями должна была обеспечить, мы обеспечили. Созданы необходимые институты наблюдения, функционирует центр общественного наблюдения, 80% участков обеспечены видеонаблюдением. На данную минуту каких-либо жалоб не поступало. Демократические процессы идут в Кабардино-Балкарии. Хотелось, чтобы депутаты, за которых я проголосовал, достойно представляли нашу республику в Государственной думе и в городском совете Нальчика", - сказал Коков журналистам.В Кабардино-Балкарии наряду с депутатами Госдумы выбирают депутатов муниципалитетов. Голосование проходит с 17 по 19 сентября на 355 избирательных участках. По данным регионального избиркома, в первый день выборов явка в КБР составила 35,21%.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210918/vybory-1750654147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, яблоко, коммунисты россии, казбек коков