Глава Кабардино-Балкарии проголосовал во второй день выборов
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков проголосовал во второй день выборов
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкЖенщина во время голосования на избирательном участке №51 на выборах в Госдуму в Петропавловске-Камчатском
НАЛЬЧИК, 18 сен – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков принял участие в голосовании во второй день выборов, он проголосовал на избирательном участке в нальчикской гимназии №1, передает корреспондент РИА Новости.
Коков приехал на избирательный участок вместе с супругой и одной из дочерей, которые также приняли участие в голосовании.
"В республике созданы все условия для волеизъявления избирателей. То, что власть в соответствии со своими полномочиями должна была обеспечить, мы обеспечили. Созданы необходимые институты наблюдения, функционирует центр общественного наблюдения, 80% участков обеспечены видеонаблюдением. На данную минуту каких-либо жалоб не поступало. Демократические процессы идут в Кабардино-Балкарии. Хотелось, чтобы депутаты, за которых я проголосовал, достойно представляли нашу республику в Государственной думе и в городском совете Нальчика", - сказал Коков журналистам.
В Кабардино-Балкарии наряду с депутатами Госдумы выбирают депутатов муниципалитетов. Голосование проходит с 17 по 19 сентября на 355 избирательных участках. По данным регионального избиркома, в первый день выборов явка в КБР составила 35,21%.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.