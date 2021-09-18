https://ria.ru/20210918/vybory-1750648975.html
В Общественной палате заявили о высоком уровне подготовки выборов в Госдуму
В Общественной палате заявили о высоком уровне подготовки выборов в Госдуму - РИА Новости, 18.09.2021
В Общественной палате заявили о высоком уровне подготовки выборов в Госдуму
Голосование идет активно и подготовлено на высоком уровне, заявил председатель Координационного совета при Общественной палате по контролю за выборами Максим... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T10:07
2021-09-18T10:07
2021-09-18T11:33
выборы в государственную думу
политика
общественная палата рф
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750576800_16:0:3657:2048_1920x0_80_0_0_3d64850af12cc400daf56f043b0eb6f1.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Голосование идет активно и подготовлено на высоком уровне, заявил председатель Координационного совета при Общественной палате по контролю за выборами Максим Григорьев."Те вопросы, которые возникают на избирательных участках, незамедлительно решаются. У нас около 100 тысяч избирательных участков, на всех, конечно, не могло все происходить идеально", — сказал он.Выбору в Госдуму, а также региональных и муниципальных уровней проходят в этом году с 17 по 19 сентября. Депутатов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 человек проходят по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750576800_868:0:3599:2048_1920x0_80_0_0_558e1112e0a5ce54042e08dbab2d5337.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, общественная палата рф, россия, госдума рф
10:07 18.09.2021 (обновлено: 11:33 18.09.2021)
В Общественной палате заявили о высоком уровне подготовки выборов в Госдуму
Председатель совета при ОП Григорьев: выборы в Госдуму проходят на высоком уровне