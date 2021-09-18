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В Общественной палате заявили о высоком уровне подготовки выборов в Госдуму

В Общественной палате заявили о высоком уровне подготовки выборов в Госдуму - РИА Новости, 18.09.2021

В Общественной палате заявили о высоком уровне подготовки выборов в Госдуму

Голосование идет активно и подготовлено на высоком уровне, заявил председатель Координационного совета при Общественной палате по контролю за выборами Максим... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T10:07

2021-09-18T10:07

2021-09-18T11:33

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Голосование идет активно и подготовлено на высоком уровне, заявил председатель Координационного совета при Общественной палате по контролю за выборами Максим Григорьев."Те вопросы, которые возникают на избирательных участках, незамедлительно решаются. У нас около 100 тысяч избирательных участков, на всех, конечно, не могло все происходить идеально", — сказал он.Выбору в Госдуму, а также региональных и муниципальных уровней проходят в этом году с 17 по 19 сентября. Депутатов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 человек проходят по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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политика, общественная палата рф, россия, госдума рф