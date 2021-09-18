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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/vybory-1750628832.html
В России начался второй день выборов
В России начался второй день выборов - РИА Новости, 18.09.2021
В России начался второй день выборов
Второй день трехдневного голосования, в ходе которого выбирают депутатов Госдумы восьмого созыва, девять глав регионов и представителей 39 региональных и... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T00:06
2021-09-18T00:18
выборы в государственную думу
политика
москва
владимир путин
госдума рф
михаил мишустин
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Второй день трехдневного голосования, в ходе которого выбирают депутатов Госдумы восьмого созыва, девять глав регионов и представителей 39 региональных и местных парламентов, начался в России.Выборы проходят с 17 по 19 сентября, избирательные участки во все дни будут открыты с 08.00 до 20.00. Во всех 85 регионах проводятся свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний всех уровней, на них заместят более 31 тысячи мандатов.Россиянам предстоит определить новый состав Госдумы. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.В 46 регионах проходят выборы в региональные органы власти: в девяти выбирают высших должностных лиц, в 39 - депутатов законодательных органов. Также проходят выборы муниципального уровня.Как сообщала председатель ЦИК Элла Памфилова, в некоторых регионах избиратели получают до девяти бюллетеней по разным уровням выборов.Этап регистрации кандидатов на выборах всех уровней прошли 23 партии, которые выдвинули почти 74 тысячи кандидатов. Согласно данным ЦИК, лидируют по числу зарегистрированных кандидатов парламентские партии. Из непарламентских наиболее активно участвуют в выборах Партия пенсионеров и "Коммунисты России".На думских выборах зарегистрировали федеральные списки кандидатов 14 партий, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.По данным ЦИК, явка на выборах в Госдуму на 20.00 мск в первый день голосования составила 16,85 процента. В этой цифре не учитывается электронное голосование.Жители семи регионов получили возможность воспользоваться дистанционным электронным голосованием. В Москве оно проходит на собственной платформе, а в шести других регионах – на федеральной (Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ярославская и Ростовская области). В том числе проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг могут россияне, проживающие в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.Всего на участие в электронном голосовании было подано более 2,8 миллиона заявок, в итоговые списки избирателей на него включены свыше 2,6 миллиона человек, из которых свыше 2 миллионов – москвичи.Уже в первый день выборов на федеральной платформе проголосовали свыше половины заявившихся избирателей, в Москве свой голос онлайн отдали 1,2 миллиона человек, таким образом, пик нагрузки был пройден. По данным ЦИК, предпринимались атаки на сайт онлайн-голосования, 50 процентов которых шли из США.Одними из тех, кто проголосовал онлайн, были президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.В целом, по данным ЦИК, первый день выборов прошел штатно, жалоб на серьезные нарушения не поступало.
https://ria.ru/20210917/pomoschnik-1750625012.html
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политика, москва, владимир путин, госдума рф, михаил мишустин, элла памфилова, россия
00:06 18.09.2021 (обновлено: 00:18 18.09.2021)
 
В России начался второй день выборов

В России начался второй день трехдневного голосования

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБаннер в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ
Баннер в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Второй день трехдневного голосования, в ходе которого выбирают депутатов Госдумы восьмого созыва, девять глав регионов и представителей 39 региональных и местных парламентов, начался в России.
Выборы проходят с 17 по 19 сентября, избирательные участки во все дни будут открыты с 08.00 до 20.00. Во всех 85 регионах проводятся свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний всех уровней, на них заместят более 31 тысячи мандатов.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
Вчера, 23:01Выборы в Государственную думу
Путин проголосовал на выборах, используя телефон помощника
Россиянам предстоит определить новый состав Госдумы. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
В 46 регионах проходят выборы в региональные органы власти: в девяти выбирают высших должностных лиц, в 39 - депутатов законодательных органов. Также проходят выборы муниципального уровня.
Как сообщала председатель ЦИК Элла Памфилова, в некоторых регионах избиратели получают до девяти бюллетеней по разным уровням выборов.
Этап регистрации кандидатов на выборах всех уровней прошли 23 партии, которые выдвинули почти 74 тысячи кандидатов. Согласно данным ЦИК, лидируют по числу зарегистрированных кандидатов парламентские партии. Из непарламентских наиболее активно участвуют в выборах Партия пенсионеров и "Коммунисты России".
Информационный центр Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
Вчера, 22:56Выборы в Государственную думу
В ЦИК рассказали об итогах первого дня голосования на выборах в Госдуму
На думских выборах зарегистрировали федеральные списки кандидатов 14 партий, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
По данным ЦИК, явка на выборах в Госдуму на 20.00 мск в первый день голосования составила 16,85 процента. В этой цифре не учитывается электронное голосование.
Жители семи регионов получили возможность воспользоваться дистанционным электронным голосованием. В Москве оно проходит на собственной платформе, а в шести других регионах – на федеральной (Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ярославская и Ростовская области). В том числе проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг могут россияне, проживающие в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.
Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
Вчера, 17:36Выборы в Государственную думу
Миллион москвичей проголосовали на выборах дистанционно
Всего на участие в электронном голосовании было подано более 2,8 миллиона заявок, в итоговые списки избирателей на него включены свыше 2,6 миллиона человек, из которых свыше 2 миллионов – москвичи.
Уже в первый день выборов на федеральной платформе проголосовали свыше половины заявившихся избирателей, в Москве свой голос онлайн отдали 1,2 миллиона человек, таким образом, пик нагрузки был пройден. По данным ЦИК, предпринимались атаки на сайт онлайн-голосования, 50 процентов которых шли из США.
Одними из тех, кто проголосовал онлайн, были президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.
В целом, по данным ЦИК, первый день выборов прошел штатно, жалоб на серьезные нарушения не поступало.
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Вчера, 19:20Выборы в Государственную думу
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