10:38 18.09.2021 (обновлено: 13:25 18.09.2021)
Володин проголосовал на выборах в Госдуму
Спикер Госдумы Володин проголосовал на выборах в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на избирательном участке в Москве
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента, сообщили в пресс-службе ГД.
Председатель Госдумы проголосовал на избирательном участке №75 Пресненского района Москвы.
"Считаю, что если мы будем выполнять свой гражданский долг активно, ответственно подходить к своему выбору, то у нас и власть будет работать более эффективно", - заявил Володин на участке.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.