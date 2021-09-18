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Володин проголосовал на выборах в Госдуму

Володин проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 18.09.2021

Володин проголосовал на выборах в Госдуму

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента, сообщили в пресс-службе ГД. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T10:38

2021-09-18T10:38

2021-09-18T13:25

выборы в государственную думу

политика

москва

вячеслав володин

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента, сообщили в пресс-службе ГД.Председатель Госдумы проголосовал на избирательном участке №75 Пресненского района Москвы.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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2021

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