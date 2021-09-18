https://ria.ru/20210918/urny-1750644295.html

В Москве аннулировали восемь урн для надомного голосования

В Москве аннулировали восемь урн для надомного голосования - РИА Новости, 18.09.2021

В Москве аннулировали восемь урн для надомного голосования

Московская городская избирательная комиссия в первый день голосования аннулировала восемь переносных урн для надомного голосования, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T09:06

2021-09-18T09:06

2021-09-18T15:33

выборы в государственную думу

москва

алексей венедиктов (журналист)

госдума рф

московская городская избирательная комиссия

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия в первый день голосования аннулировала восемь переносных урн для надомного голосования, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов."На вчерашний день Московская городская избирательная комиссия аннулировала результаты на восьми участковых избирательных комиссиях, на восьми урнах. Все восемь — переносные ящики, это надомное голосование. Можно сказать, что это слабое место. (При этом) нет ни одного аннулирования стационарных ящиков", — сказал Венедиктов. Он, в частности, отметил, что иногда избирателям выдавали бюллетень не там, а один ящик просто рассыпался и бюллетени упали.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве и еще шести субъектах Федерации — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.Общее число онлайн-избирателей в Москве составляет два миллиона 14 тысяч 765 человек.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, московская городская избирательная комиссия