https://ria.ru/20210918/ukraina-1750638457.html

В Польше усомнились в привлекательности Украины

В Польше усомнились в привлекательности Украины - РИА Новости, 18.09.2021

В Польше усомнились в привлекательности Украины

Украинское государство не может в долгосрочной перспективе оставаться эффективным и современным и выступать привлекательным местом для жизни. К таком выводу... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T06:20

2021-09-18T06:20

2021-09-18T14:53

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Украинское государство не может в долгосрочной перспективе оставаться эффективным и современным и выступать привлекательным местом для жизни. К таком выводу пришло польское издание Tygodnik Powszechny, анализируя ситуацию с трудовой миграцией и демографией в соседней стране.Население Украины уменьшается вот уже 30 лет, а миграция трудоспособных граждан приобрела угрожающие масштабы. Как пишет Tygodnik Powszechny, ссылаясь на мнение экспертов, проект "Независимая Украина" для многих граждан оказался непривлекательным, поэтому они больше не связывают свои судьбы с этой страной.Демографическая ловушка для Киева захлопывается, подводит итог издание.По данным Министерства социальной политики Украины, в 2019 году в стране насчитывалось 3,2 миллиона трудовых мигрантов. В отдельные периоды, во время сезонных работ, их было до семи-девяти миллионов.В стране отмечается отток населения. Последняя официальная перепись прошла в 2001 году. По ее итогам население Украины составляло 48,24 миллиона постоянных жителей. С тех пор ни одной официальной переписи не было. Поэтому доподлинно не известно, сколько именно человек проживает на территории страны.Миллионы людей эмигрировали или уехали на заработки в Россию, Европу, США. Трудовая миграция связана с тем, что сегодня на Украине зафиксирован самый высокий уровень безработицы с 2013 года, официально — 10,5%.

https://ria.ru/20210819/ukraina-1746263211.html

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в мире, украина, польша, ситуация на украине