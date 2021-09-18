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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/sobyanin-1750674351.html
Собянин принял участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму
Собянин принял участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму - РИА Новости, 18.09.2021
Собянин принял участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T14:18
2021-09-18T20:00
выборы в государственную думу
политика
технологии
москва
сергей собянин
московская городская дума
госдума рф
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва.Он проголосовал через свой телефон в помещении Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, открытом в "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной."В Москве электронное голосование до сих пор применялось только на региональных выборах, в формате эксперимента, и впервые оно применяется на федеральных выборах в Государственную думу. Несмотря на активный запрос, особенно в первые часы работы ДЭГ, несмотря на огромное количество количество DDOS-атак, хакерских атак. Тем не менее, дистанционное электронное голосование в Москве показало себя технологически устойчивым и надежным", - сказал Собянин.Ранее Минцифры сообщило о DDoS-атаке на инфраструктуру электронного голосования в пятницу утром, которые осуществлялись с IP-адресов из США, Германии и Украины. Как сообщал РИА Новости председатель Территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух, в Москве атаки велись как на сайт, где проводилось голосование, так и на сайт по наблюдению за ходом онлайн- голосования, который из-за этого отображал информацию с большими задержками. Он сообщал, что атаки на сайты онлайн-голосования в Москве были отражены, после этого системы защиты усилили.Собянин добавил, что одной из главных проблем современности являются "деполитизация общества и падение явки на выборах". "Это тренд, который мы видим по всему миру, особенно он присущ для крупных городов мира и нашей страны. Повысить явку и активность избирателей достаточно сложно, даже если проводятся очень конкурентные выборы, явка остается невысокой, - это очень плохо, когда на уровне муниципалитетов, районов, государства решение за нас принимает меньшинство, меньшинство людей формируют властные органы, местные органы управления, таким образом, за нас, по сути дела, решают судьбу многих проектов, собственно, судьбу нашего города и страны", - сказал мэр.Собянин подчеркнул, что электронное голосование позволяет значительно активизировать избирателей, упростить процедуру голосования, сделать ее комфортной и современной."Мы уже видим, (что) в этом году, где впервые применяется в таком массовом масштабе электронное голосование, что явка на выборах в Государственную думу будет выше, чем она была в 2016 году. Именно в первую очередь благодаря электронному голосованию. Огромное количество людей, которые вообще уже забыли, как выглядят избирательные участки, пришли в систему электронного голосования. На сегодняшний час количество людей, проголосовавших в электронном виде в Москве приближается к 1,5 миллиона человек, это действительно большая уже цифра", - сказал он.Собянин отметил, что как и за выборами на обычных избирательных участках, за онлайн-голосованием наблюдает Общественный штаб. "Сама сердцевина ДЭГ находится здесь вместе с бюллетенями, которые копируют электронное голосование, - прямо здесь, в центре Общественного штаба наблюдения, что гарантирует надежность и беспристрастность этого голосования", - сказал он.Собянин ознакомился с работой общественного штаба и пообщался с наблюдателями. "На избирательных участках работают около 16 тысяч наблюдателей, координирует всю работу Общественный штаб по контролю за выборами в городе Москве. Это уже отлаженный механизм: работают системы видеокамер, рабочие места созданы специально для того, чтобы наблюдать каждый участок и каждую процедуру. Выражаю огромную благодарность этим людям, которые по призыву души активно работают над тем, чтобы не было даже попыток манипуляций голосов, отклонения от тех законодательных норм, которые установлены для голосования. Спасибо общественному штабу, наблюдателям, всем активистам, которые делают наши выборы честнее и прозрачнее", - заключил мэр.Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве включает более 300 мест для видеоконтроля за ходом голосования на 3,6 тысячи избирательных участков. Для видеонаблюдателей от Общественного штаба предусмотрено 50 рабочих мест с компьютерами, на которые выведена видеотрансляция, для видеонаблюдателей от кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы и мундепутаты по одномандатным округам - 215. Кроме того, в центр видеонаблюдения будет обеспечен свободный доступ граждан: для москвичей приготовлено 50 мест. В штабе могут находиться только граждане с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию от коронавируса, перенесенный вирус или отрицательный ПЦР-тест.Выборы в Госдуму восьмого созыва в 2021 году проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо выборов в Госдуму, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней.Более 2 миллионов москвичей, которые успешно зарегистрировались на участие в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.
https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html
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политика, технологии, москва, сергей собянин, московская городская дума, госдума рф
14:18 18.09.2021 (обновлено: 20:00 18.09.2021)
 
Собянин принял участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму

Мэр Москвы Собянин принял участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва.
Он проголосовал через свой телефон в помещении Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, открытом в "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной.
Москве электронное голосование до сих пор применялось только на региональных выборах, в формате эксперимента, и впервые оно применяется на федеральных выборах в Государственную думу. Несмотря на активный запрос, особенно в первые часы работы ДЭГ, несмотря на огромное количество количество DDOS-атак, хакерских атак. Тем не менее, дистанционное электронное голосование в Москве показало себя технологически устойчивым и надежным", - сказал Собянин.
Ранее Минцифры сообщило о DDoS-атаке на инфраструктуру электронного голосования в пятницу утром, которые осуществлялись с IP-адресов из США, Германии и Украины. Как сообщал РИА Новости председатель Территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух, в Москве атаки велись как на сайт, где проводилось голосование, так и на сайт по наблюдению за ходом онлайн- голосования, который из-за этого отображал информацию с большими задержками. Он сообщал, что атаки на сайты онлайн-голосования в Москве были отражены, после этого системы защиты усилили.
Выборы в России. День первый
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Избирательные участки открылись по всей стране в 8:00 и будут работать до 20:00.

Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на избирательном участке в Московской области
1 из 19

Избирательные участки открылись по всей стране в 8:00 и будут работать до 20:00.

Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Глава Республики Саха Айсен Николаев отдал свой голос на участке в Якутcке.

Глава Республики Саха Айсен Николаев во время голосования на выборах в Госдуму в Якутcке
2 из 19

Глава Республики Саха Айсен Николаев отдал свой голос на участке в Якутcке.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Выборы в России проходят в этом году три дня и завершатся в единый день голосования 19 сентября.

Люди голосуют на избирательном участке во Владивостоке
3 из 19

Выборы в России проходят в этом году три дня и завершатся в единый день голосования 19 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанк

Нижнюю палату парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

Сотрудница участковой избирательной комиссии на избирательном участке в Хабаровске
4 из 19

Нижнюю палату парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский воспользовался дистанционным электронным голосованием и отдал свой голос во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в "Экспоцентре".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве
5 из 19

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский воспользовался дистанционным электронным голосованием и отдал свой голос во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в "Экспоцентре".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанк

Одновременно с федеральными проходят региональные и муниципальные выборы.

На фото: кандидат в губернаторы Хабаровского края, телеведущая Марина Ким на избирательном участке в Хабаровске.

Кандидат в губернаторы Хабаровского края, телеведущая Марина Ким голосует на избирательном участке в Хабаровске
6 из 19

Одновременно с федеральными проходят региональные и муниципальные выборы.

На фото: кандидат в губернаторы Хабаровского края, телеведущая Марина Ким на избирательном участке в Хабаровске.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
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© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанк

Временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев проголосовал на участке в Хабаровске.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев голосует на избирательном участке в Хабаровске
7 из 19

Временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев проголосовал на участке в Хабаровске.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
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© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанк

Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.

Девушка голосует на избирательном участке в Хабаровске
8 из 19

Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал в Симферополе сразу после открытия участков.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов голосует на выборах депутатов Государственной Думы на избирательном участке в Симферополе
9 из 19

Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал в Симферополе сразу после открытия участков.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В Москве открылись все избирательные участки, к работе приступили 46 тысяч членов участковых комиссий.

Девушки во время голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке №49 в Москве
10 из 19

В Москве открылись все избирательные участки, к работе приступили 46 тысяч членов участковых комиссий.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной стали одним из первых участников голосования в во Владивостоке.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной голосуют на избирательном участке во Владивостоке
11 из 19

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной стали одним из первых участников голосования в во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Пресс-служба Губернатора и Правительства Пензенской области / Перейти в фотобанк

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе
12 из 19

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе.

© РИА Новости / Пресс-служба Губернатора и Правительства Пензенской области
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© РИА Новости / Виталий Шайфулин / Перейти в фотобанк

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг с супругой Айланой проголосовали на избирательном участке в Кызыле.

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг с супругой Айланой во время измерения температуры перед голосованием на избирательном участке в Кызыле
13 из 19

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг с супругой Айланой проголосовали на избирательном участке в Кызыле.

© РИА Новости / Виталий Шайфулин
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

ЦИК зафиксировал высокую явку избирателей в первый день выборов. В регионах, где доступно электронное дистанционное голосование, она уже превысила 40 процентов.

Мужчина голосует на избирательном участке в Симферополе
14 из 19

ЦИК зафиксировал высокую явку избирателей в первый день выборов. В регионах, где доступно электронное дистанционное голосование, она уже превысила 40 процентов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанк

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков проголосовал на участке в лицее № 9 Белгорода.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков голосует на избирательном участке в Белгороде
15 из 19

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков проголосовал на участке в лицее № 9 Белгорода.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Выборы проходят в штатном режиме, серьезных нарушений наблюдатели не фиксируют.

Девушка на избирательном участке в Симферополе
16 из 19

Выборы проходят в штатном режиме, серьезных нарушений наблюдатели не фиксируют.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк

Премьер Михаил Мишустин выбрал систему электронного голосования и принял участие в выборах, не покидая рабочего кабинета.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ
17 из 19

Премьер Михаил Мишустин выбрал систему электронного голосования и принял участие в выборах, не покидая рабочего кабинета.

© РИА Новости / Александр Астафьев
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© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал в своей резиденции в Даниловом монастыре.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ.
18 из 19

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал в своей резиденции в Даниловом монастыре.

© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин, находящийся на самоизоляции, в условиях санитарных ограничений проголосовал онлайн.

Президент РФ Владимир Путин принял участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ
19 из 19

Владимир Путин, находящийся на самоизоляции, в условиях санитарных ограничений проголосовал онлайн.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
1 из 19

Избирательные участки открылись по всей стране в 8:00 и будут работать до 20:00.

Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
2 из 19

Глава Республики Саха Айсен Николаев отдал свой голос на участке в Якутcке.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
3 из 19

Выборы в России проходят в этом году три дня и завершатся в единый день голосования 19 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 19

Нижнюю палату парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
5 из 19

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский воспользовался дистанционным электронным голосованием и отдал свой голос во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в "Экспоцентре".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 19

Одновременно с федеральными проходят региональные и муниципальные выборы.

На фото: кандидат в губернаторы Хабаровского края, телеведущая Марина Ким на избирательном участке в Хабаровске.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
7 из 19

Временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев проголосовал на участке в Хабаровске.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
8 из 19

Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
9 из 19

Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал в Симферополе сразу после открытия участков.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 19

В Москве открылись все избирательные участки, к работе приступили 46 тысяч членов участковых комиссий.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
11 из 19

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной стали одним из первых участников голосования в во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
12 из 19

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе.

© РИА Новости / Пресс-служба Губернатора и Правительства Пензенской области
Перейти в фотобанк
13 из 19

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг с супругой Айланой проголосовали на избирательном участке в Кызыле.

© РИА Новости / Виталий Шайфулин
Перейти в фотобанк
14 из 19

ЦИК зафиксировал высокую явку избирателей в первый день выборов. В регионах, где доступно электронное дистанционное голосование, она уже превысила 40 процентов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
15 из 19

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков проголосовал на участке в лицее № 9 Белгорода.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
16 из 19

Выборы проходят в штатном режиме, серьезных нарушений наблюдатели не фиксируют.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
17 из 19

Премьер Михаил Мишустин выбрал систему электронного голосования и принял участие в выборах, не покидая рабочего кабинета.

© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
18 из 19

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал в своей резиденции в Даниловом монастыре.

© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
Перейти в фотобанк
19 из 19

Владимир Путин, находящийся на самоизоляции, в условиях санитарных ограничений проголосовал онлайн.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Собянин добавил, что одной из главных проблем современности являются "деполитизация общества и падение явки на выборах". "Это тренд, который мы видим по всему миру, особенно он присущ для крупных городов мира и нашей страны. Повысить явку и активность избирателей достаточно сложно, даже если проводятся очень конкурентные выборы, явка остается невысокой, - это очень плохо, когда на уровне муниципалитетов, районов, государства решение за нас принимает меньшинство, меньшинство людей формируют властные органы, местные органы управления, таким образом, за нас, по сути дела, решают судьбу многих проектов, собственно, судьбу нашего города и страны", - сказал мэр.
Собянин подчеркнул, что электронное голосование позволяет значительно активизировать избирателей, упростить процедуру голосования, сделать ее комфортной и современной.
"Мы уже видим, (что) в этом году, где впервые применяется в таком массовом масштабе электронное голосование, что явка на выборах в Государственную думу будет выше, чем она была в 2016 году. Именно в первую очередь благодаря электронному голосованию. Огромное количество людей, которые вообще уже забыли, как выглядят избирательные участки, пришли в систему электронного голосования. На сегодняшний час количество людей, проголосовавших в электронном виде в Москве приближается к 1,5 миллиона человек, это действительно большая уже цифра", - сказал он.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
Собянин отметил, что как и за выборами на обычных избирательных участках, за онлайн-голосованием наблюдает Общественный штаб. "Сама сердцевина ДЭГ находится здесь вместе с бюллетенями, которые копируют электронное голосование, - прямо здесь, в центре Общественного штаба наблюдения, что гарантирует надежность и беспристрастность этого голосования", - сказал он.
Собянин ознакомился с работой общественного штаба и пообщался с наблюдателями. "На избирательных участках работают около 16 тысяч наблюдателей, координирует всю работу Общественный штаб по контролю за выборами в городе Москве. Это уже отлаженный механизм: работают системы видеокамер, рабочие места созданы специально для того, чтобы наблюдать каждый участок и каждую процедуру. Выражаю огромную благодарность этим людям, которые по призыву души активно работают над тем, чтобы не было даже попыток манипуляций голосов, отклонения от тех законодательных норм, которые установлены для голосования. Спасибо общественному штабу, наблюдателям, всем активистам, которые делают наши выборы честнее и прозрачнее", - заключил мэр.
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 08:00
"Явное вмешательство". Голосование станет самым напряженным для ЦИК
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве включает более 300 мест для видеоконтроля за ходом голосования на 3,6 тысячи избирательных участков. Для видеонаблюдателей от Общественного штаба предусмотрено 50 рабочих мест с компьютерами, на которые выведена видеотрансляция, для видеонаблюдателей от кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы и мундепутаты по одномандатным округам - 215. Кроме того, в центр видеонаблюдения будет обеспечен свободный доступ граждан: для москвичей приготовлено 50 мест. В штабе могут находиться только граждане с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию от коронавируса, перенесенный вирус или отрицательный ПЦР-тест.
Выборы в Госдуму восьмого созыва в 2021 году проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо выборов в Госдуму, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней.
Более 2 миллионов москвичей, которые успешно зарегистрировались на участие в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.
Мужчина голосует на избирательном участке №254 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Доме культуры села Бея в Республике Хакасия - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 13:04Выборы в Государственную думу
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05:40Российский посол рассказал, как проходят выборы на участках в Японии
05:11Явка на выборах в Хабаровском крае превысила 23 процента
05:10В Израиле задержали последних двух сбежавших палестинских заключенных
04:40Госдеп сообщил об эвакуации 28 американцев из Кабула
04:13В Раде рассказали, как "подставилась" Украина
04:06В восьми регионах Сибири начался финальный день голосования
04:04Экс-министр заявил о расплате Украины за слова Зеленского о "грязном газе"
03:47Губернатор Камчатского края принял участие в голосовании
03:33СМИ: детали AUKUS согласовали без ведома Макрона на саммите G7
03:21В России разработали новый пистолет-пулемет для спецназа
03:18Россиянам рассказали, что должно насторожить в выписке из ЕГРН
03:05В Карачаево-Черкесии парламент изберет главу региона
02:48В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6
02:27"Будто из ржавого крана": японца поразила российская минеральная вода
02:20Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился в Атлантике
02:17Эксперт научил правильно выбирать зимнюю резину
02:15"Да освободит нас Россия": болгар восхитили учения "Запад-2021"
02:09В Приамурье, Забайкальском крае и Якутии начался финальный день выборов
02:09Врач назвала лучшее время для кофе
01:59Во Франции опровергли сообщения о переговорах с США по AUKUS
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