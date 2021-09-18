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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/sanktsii-1750641625.html
В Крыму назвали санкции Украины из-за выборов комичными
В Крыму назвали санкции Украины из-за выборов комичными - РИА Новости, 18.09.2021
В Крыму назвали санкции Украины из-за выборов комичными
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал комичным решение Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории российского... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T08:18
2021-09-18T15:22
выборы в государственную думу
украина
республика крым
госдума рф
выборы в государственную думу
владимир бобков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал комичным решение Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории российского полуострова.Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу принял решение ввести санкции в отношении организаторов избирательного процесса на выборах в Госдуму "в Крыму и Донбассе", хотя на территории Донбасса выборы не проводятся."То, что выборы в Крыму вызовут неадекватные оценки со стороны Киева, было абсолютно ожидаемо. Другое дело, что все подобные решения как минимум комичные. Судя по последним заявлениям, которые разлетаются от различных структур Украины, в том числе СНБО и МИД, — это государство окончательно наложило на себя штамп обиженного на весь мир. Объектом критики становятся не только процессы, происходившие некогда на территориях, входивших в состав Украины, но и в отношении самых авторитетных организаций, включая ООН", — сказал РИА Новости Бобков.По его словам, выборы в Крыму проходят по всем канонам избирательного права, а негодование украинских властей было предсказуемо."Решения киевских властей никак не скажутся на жизни тех, кто организовывает выборы и принимает в них участие. Более того, я уверен, что для тех, кто являются кандидатами в депутаты и баллотируются от Республики Крым, напротив, демарши Киева сформируют особую хорошую правильную спортивную злость, которая сделает кандидатов уже в статусе депутатов намного более эффективными, работоспособными и мотивированными", — сказал вице-спикер.
https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html
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украина, республика крым, госдума рф, выборы в государственную думу, владимир бобков
08:18 18.09.2021 (обновлено: 15:22 18.09.2021)
 
В Крыму назвали санкции Украины из-за выборов комичными

Вице-спикер крымского парламента Бобков назвал санкции Украины из-за выборов комичными

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина голосует на избирательном участке в Симферополе
Мужчина голосует на избирательном участке в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал комичным решение Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории российского полуострова.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу принял решение ввести санкции в отношении организаторов избирательного процесса на выборах в Госдуму "в Крыму и Донбассе", хотя на территории Донбасса выборы не проводятся.
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 08:00
"Явное вмешательство". Голосование станет самым напряженным для ЦИК
"То, что выборы в Крыму вызовут неадекватные оценки со стороны Киева, было абсолютно ожидаемо. Другое дело, что все подобные решения как минимум комичные. Судя по последним заявлениям, которые разлетаются от различных структур Украины, в том числе СНБО и МИД, — это государство окончательно наложило на себя штамп обиженного на весь мир. Объектом критики становятся не только процессы, происходившие некогда на территориях, входивших в состав Украины, но и в отношении самых авторитетных организаций, включая ООН", — сказал РИА Новости Бобков.
По его словам, выборы в Крыму проходят по всем канонам избирательного права, а негодование украинских властей было предсказуемо.
"Решения киевских властей никак не скажутся на жизни тех, кто организовывает выборы и принимает в них участие. Более того, я уверен, что для тех, кто являются кандидатами в депутаты и баллотируются от Республики Крым, напротив, демарши Киева сформируют особую хорошую правильную спортивную злость, которая сделает кандидатов уже в статусе депутатов намного более эффективными, работоспособными и мотивированными", — сказал вице-спикер.
Выборы в России. День первый
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Избирательные участки открылись по всей стране в 8:00 и будут работать до 20:00.

Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на избирательном участке в Московской области
1 из 19

Избирательные участки открылись по всей стране в 8:00 и будут работать до 20:00.

Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Глава Республики Саха Айсен Николаев отдал свой голос на участке в Якутcке.

Глава Республики Саха Айсен Николаев во время голосования на выборах в Госдуму в Якутcке
2 из 19

Глава Республики Саха Айсен Николаев отдал свой голос на участке в Якутcке.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Выборы в России проходят в этом году три дня и завершатся в единый день голосования 19 сентября.

Люди голосуют на избирательном участке во Владивостоке
3 из 19

Выборы в России проходят в этом году три дня и завершатся в единый день голосования 19 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанк

Нижнюю палату парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

Сотрудница участковой избирательной комиссии на избирательном участке в Хабаровске
4 из 19

Нижнюю палату парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский воспользовался дистанционным электронным голосованием и отдал свой голос во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в "Экспоцентре".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве
5 из 19

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский воспользовался дистанционным электронным голосованием и отдал свой голос во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в "Экспоцентре".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанк

Одновременно с федеральными проходят региональные и муниципальные выборы.

На фото: кандидат в губернаторы Хабаровского края, телеведущая Марина Ким на избирательном участке в Хабаровске.

Кандидат в губернаторы Хабаровского края, телеведущая Марина Ким голосует на избирательном участке в Хабаровске
6 из 19

Одновременно с федеральными проходят региональные и муниципальные выборы.

На фото: кандидат в губернаторы Хабаровского края, телеведущая Марина Ким на избирательном участке в Хабаровске.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
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© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанк

Временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев проголосовал на участке в Хабаровске.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев голосует на избирательном участке в Хабаровске
7 из 19

Временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев проголосовал на участке в Хабаровске.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
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© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанк

Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.

Девушка голосует на избирательном участке в Хабаровске
8 из 19

Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал в Симферополе сразу после открытия участков.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов голосует на выборах депутатов Государственной Думы на избирательном участке в Симферополе
9 из 19

Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал в Симферополе сразу после открытия участков.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В Москве открылись все избирательные участки, к работе приступили 46 тысяч членов участковых комиссий.

Девушки во время голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке №49 в Москве
10 из 19

В Москве открылись все избирательные участки, к работе приступили 46 тысяч членов участковых комиссий.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной стали одним из первых участников голосования в во Владивостоке.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной голосуют на избирательном участке во Владивостоке
11 из 19

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной стали одним из первых участников голосования в во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Пресс-служба Губернатора и Правительства Пензенской области / Перейти в фотобанк

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе
12 из 19

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе.

© РИА Новости / Пресс-служба Губернатора и Правительства Пензенской области
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© РИА Новости / Виталий Шайфулин / Перейти в фотобанк

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг с супругой Айланой проголосовали на избирательном участке в Кызыле.

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг с супругой Айланой во время измерения температуры перед голосованием на избирательном участке в Кызыле
13 из 19

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг с супругой Айланой проголосовали на избирательном участке в Кызыле.

© РИА Новости / Виталий Шайфулин
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

ЦИК зафиксировал высокую явку избирателей в первый день выборов. В регионах, где доступно электронное дистанционное голосование, она уже превысила 40 процентов.

Мужчина голосует на избирательном участке в Симферополе
14 из 19

ЦИК зафиксировал высокую явку избирателей в первый день выборов. В регионах, где доступно электронное дистанционное голосование, она уже превысила 40 процентов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанк

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков проголосовал на участке в лицее № 9 Белгорода.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков голосует на избирательном участке в Белгороде
15 из 19

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков проголосовал на участке в лицее № 9 Белгорода.

© РИА Новости / Антон Вергун
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Выборы проходят в штатном режиме, серьезных нарушений наблюдатели не фиксируют.

Девушка на избирательном участке в Симферополе
16 из 19

Выборы проходят в штатном режиме, серьезных нарушений наблюдатели не фиксируют.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк

Премьер Михаил Мишустин выбрал систему электронного голосования и принял участие в выборах, не покидая рабочего кабинета.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ
17 из 19

Премьер Михаил Мишустин выбрал систему электронного голосования и принял участие в выборах, не покидая рабочего кабинета.

© РИА Новости / Александр Астафьев
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© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал в своей резиденции в Даниловом монастыре.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ.
18 из 19

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал в своей резиденции в Даниловом монастыре.

© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин, находящийся на самоизоляции, в условиях санитарных ограничений проголосовал онлайн.

Президент РФ Владимир Путин принял участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ
19 из 19

Владимир Путин, находящийся на самоизоляции, в условиях санитарных ограничений проголосовал онлайн.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
1 из 19

Избирательные участки открылись по всей стране в 8:00 и будут работать до 20:00.

Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
2 из 19

Глава Республики Саха Айсен Николаев отдал свой голос на участке в Якутcке.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
3 из 19

Выборы в России проходят в этом году три дня и завершатся в единый день голосования 19 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 19

Нижнюю палату парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
5 из 19

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский воспользовался дистанционным электронным голосованием и отдал свой голос во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в "Экспоцентре".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 19

Одновременно с федеральными проходят региональные и муниципальные выборы.

На фото: кандидат в губернаторы Хабаровского края, телеведущая Марина Ким на избирательном участке в Хабаровске.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
7 из 19

Временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев проголосовал на участке в Хабаровске.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
8 из 19

Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
9 из 19

Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал в Симферополе сразу после открытия участков.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 19

В Москве открылись все избирательные участки, к работе приступили 46 тысяч членов участковых комиссий.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
11 из 19

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной стали одним из первых участников голосования в во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
12 из 19

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе.

© РИА Новости / Пресс-служба Губернатора и Правительства Пензенской области
Перейти в фотобанк
13 из 19

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг с супругой Айланой проголосовали на избирательном участке в Кызыле.

© РИА Новости / Виталий Шайфулин
Перейти в фотобанк
14 из 19

ЦИК зафиксировал высокую явку избирателей в первый день выборов. В регионах, где доступно электронное дистанционное голосование, она уже превысила 40 процентов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
15 из 19

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков проголосовал на участке в лицее № 9 Белгорода.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
16 из 19

Выборы проходят в штатном режиме, серьезных нарушений наблюдатели не фиксируют.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
17 из 19

Премьер Михаил Мишустин выбрал систему электронного голосования и принял участие в выборах, не покидая рабочего кабинета.

© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
18 из 19

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал в своей резиденции в Даниловом монастыре.

© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
Перейти в фотобанк
19 из 19

Владимир Путин, находящийся на самоизоляции, в условиях санитарных ограничений проголосовал онлайн.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
 
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