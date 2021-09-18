https://ria.ru/20210918/sanktsii-1750641625.html

В Крыму назвали санкции Украины из-за выборов комичными

В Крыму назвали санкции Украины из-за выборов комичными - РИА Новости, 18.09.2021

В Крыму назвали санкции Украины из-за выборов комичными

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал комичным решение Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории российского... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T08:18

2021-09-18T08:18

2021-09-18T15:22

выборы в государственную думу

украина

республика крым

госдума рф

выборы в государственную думу

владимир бобков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал комичным решение Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории российского полуострова.Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу принял решение ввести санкции в отношении организаторов избирательного процесса на выборах в Госдуму "в Крыму и Донбассе", хотя на территории Донбасса выборы не проводятся."То, что выборы в Крыму вызовут неадекватные оценки со стороны Киева, было абсолютно ожидаемо. Другое дело, что все подобные решения как минимум комичные. Судя по последним заявлениям, которые разлетаются от различных структур Украины, в том числе СНБО и МИД, — это государство окончательно наложило на себя штамп обиженного на весь мир. Объектом критики становятся не только процессы, происходившие некогда на территориях, входивших в состав Украины, но и в отношении самых авторитетных организаций, включая ООН", — сказал РИА Новости Бобков.По его словам, выборы в Крыму проходят по всем канонам избирательного права, а негодование украинских властей было предсказуемо."Решения киевских властей никак не скажутся на жизни тех, кто организовывает выборы и принимает в них участие. Более того, я уверен, что для тех, кто являются кандидатами в депутаты и баллотируются от Республики Крым, напротив, демарши Киева сформируют особую хорошую правильную спортивную злость, которая сделает кандидатов уже в статусе депутатов намного более эффективными, работоспособными и мотивированными", — сказал вице-спикер.

https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, республика крым, госдума рф, выборы в государственную думу, владимир бобков