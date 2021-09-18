https://ria.ru/20210918/peskov-1750654056.html

Песков проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

Песков проголосовал на выборах в Госдуму онлайн - РИА Новости, 18.09.2021

Песков проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проголосовал на выборах в Госдуму онлайн. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T10:57

2021-09-18T10:57

2021-09-18T11:01

выборы в государственную думу

дмитрий песков

политика

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737570130_0:182:2995:1867_1920x0_80_0_0_478b062f2d05296f2ac2738119e1bf3a.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проголосовал на выборах в Госдуму онлайн."Я вчера проголосовал онлайн. Очень удобно", - сказал Песков РИА Новости.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, политика, госдума рф