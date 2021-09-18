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Религия
https://ria.ru/20210918/ostanki-1750702911.html
В РПЦ рассказали о доказательствах подлинности царских останков
В РПЦ рассказали о доказательствах подлинности царских останков - РИА Новости, 18.09.2021
В РПЦ рассказали о доказательствах подлинности царских останков
Результаты последних экспертиз "екатеринбургских останков" убеждают в подлинности их принадлежности царской семье, но для их признания Русской православной... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T18:39
2021-09-18T18:39
религия
санкт-петербург
екатеринбург
русская православная церковь
николай ii
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Результаты последних экспертиз "екатеринбургских останков" убеждают в подлинности их принадлежности царской семье, но для их признания Русской православной церковью (РПЦ) требуется решение Архиерейского собора, что может произойти уже в ноябре, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Те экспертизы, которые были проведены, убедительно показывают, что найденные под Екатеринбургом останки являются действительно останками царской семьи. Но чтобы церковь это признала, нужно, чтобы все архиереи ознакомились с результатом этих экспертиз. Я думаю, как только это знакомство произойдет - вероятно, на архиерейском соборе в ноябре - подлинность "екатеринбургских останков" будет признана церковью", - сказал Иларион в эфире телеканала "Россия 24".Митрополит призвал верующих не спешить и не предвосхищать события."У архиереев должна быть полная свобода отреагировать на ту информацию, которую они получат", - подчеркнул он. По его словам, на данный момент с результатами экспертиз ознакомлены члены Священного синода РПЦ, но окончательное решение по признанию подлинности останков остается за Архиерейским собором церкви как за верховенствующим органом управления. Архиерейский собор планируется провести с 15 по 18 ноября.Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году РПЦ причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. Проводились также экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии. Сейчас в РПЦ вопрос признания "екатеринбургских останков" не решен.
https://ria.ru/20210623/ostanki-1738212025.html
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санкт-петербург, екатеринбург, русская православная церковь, николай ii, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат
18:39 18.09.2021
 

В РПЦ рассказали о доказательствах подлинности царских останков

© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Результаты последних экспертиз "екатеринбургских останков" убеждают в подлинности их принадлежности царской семье, но для их признания Русской православной церковью (РПЦ) требуется решение Архиерейского собора, что может произойти уже в ноябре, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Те экспертизы, которые были проведены, убедительно показывают, что найденные под Екатеринбургом останки являются действительно останками царской семьи. Но чтобы церковь это признала, нужно, чтобы все архиереи ознакомились с результатом этих экспертиз. Я думаю, как только это знакомство произойдет - вероятно, на архиерейском соборе в ноябре - подлинность "екатеринбургских останков" будет признана церковью", - сказал Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 12:17Религия
Митрополит надеется на признание подлинности останков царской семьи
Митрополит призвал верующих не спешить и не предвосхищать события.
"У архиереев должна быть полная свобода отреагировать на ту информацию, которую они получат", - подчеркнул он. По его словам, на данный момент с результатами экспертиз ознакомлены члены Священного синода РПЦ, но окончательное решение по признанию подлинности останков остается за Архиерейским собором церкви как за верховенствующим органом управления. Архиерейский собор планируется провести с 15 по 18 ноября.
Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году РПЦ причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. Проводились также экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии. Сейчас в РПЦ вопрос признания "екатеринбургских останков" не решен.
Российский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей - РИА Новости, 1920, 17.07.2018
17 июля 2018, 08:00Религия
"Штык глубоко вошел в пол". Шокирующие детали убийства царской семьи
 
РелигияСанкт-ПетербургЕкатеринбургРусская православная церковьНиколай IIОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМосковский Патриархат
 
 
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