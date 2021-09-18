https://ria.ru/20210918/ostanki-1750702911.html

В РПЦ рассказали о доказательствах подлинности царских останков

В РПЦ рассказали о доказательствах подлинности царских останков - РИА Новости, 18.09.2021

В РПЦ рассказали о доказательствах подлинности царских останков

Результаты последних экспертиз "екатеринбургских останков" убеждают в подлинности их принадлежности царской семье, но для их признания Русской православной... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T18:39

2021-09-18T18:39

2021-09-18T18:39

религия

санкт-петербург

екатеринбург

русская православная церковь

николай ii

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московский патриархат

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Результаты последних экспертиз "екатеринбургских останков" убеждают в подлинности их принадлежности царской семье, но для их признания Русской православной церковью (РПЦ) требуется решение Архиерейского собора, что может произойти уже в ноябре, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Те экспертизы, которые были проведены, убедительно показывают, что найденные под Екатеринбургом останки являются действительно останками царской семьи. Но чтобы церковь это признала, нужно, чтобы все архиереи ознакомились с результатом этих экспертиз. Я думаю, как только это знакомство произойдет - вероятно, на архиерейском соборе в ноябре - подлинность "екатеринбургских останков" будет признана церковью", - сказал Иларион в эфире телеканала "Россия 24".Митрополит призвал верующих не спешить и не предвосхищать события."У архиереев должна быть полная свобода отреагировать на ту информацию, которую они получат", - подчеркнул он. По его словам, на данный момент с результатами экспертиз ознакомлены члены Священного синода РПЦ, но окончательное решение по признанию подлинности останков остается за Архиерейским собором церкви как за верховенствующим органом управления. Архиерейский собор планируется провести с 15 по 18 ноября.Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году РПЦ причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. Проводились также экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии. Сейчас в РПЦ вопрос признания "екатеринбургских останков" не решен.

https://ria.ru/20210623/ostanki-1738212025.html

https://ria.ru/20180717/1524659007.html

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санкт-петербург, екатеринбург, русская православная церковь, николай ii, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат