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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210918/odkb-1750718889.html
Казахстан и Белоруссия будут создавать вооружение для усиления ОДКБ
Казахстан и Белоруссия будут создавать вооружение для усиления ОДКБ - РИА Новости, 18.09.2021
Казахстан и Белоруссия будут создавать вооружение для усиления ОДКБ
Оборонно-промышленный комплекс Белоруссии и Казахстана будет использован в наращивании возможностей по обеспечению безопасности границ ОДКБ на фоне ситуации в... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T21:27
2021-09-18T21:27
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
талибан
белоруссия
афганистан
одкб
юрий борисов (вице-премьер)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс Белоруссии и Казахстана будет использован в наращивании возможностей по обеспечению безопасности границ ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане, заявил вице-премьер Юрий Борисов."Обязательно будут", - сказал он в эфире "Россия-1" в программе "Вести недели", отвечая на соответствующий вопрос.Ситуация в Афганистане резко изменилась в начале августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, а 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210917/afganistan-1750512060.html
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в мире, оон, талибан, белоруссия, афганистан, одкб, юрий борисов (вице-премьер), россия, мохаммад хасан ахунд
21:27 18.09.2021
 
Казахстан и Белоруссия будут создавать вооружение для усиления ОДКБ

Казахстан и Белоруссия будут создавать вооружение для ОДКБ из-за ситуации в Афганистане

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкФлаги стран участниц совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе
Флаги стран участниц совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс Белоруссии и Казахстана будет использован в наращивании возможностей по обеспечению безопасности границ ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
"Обязательно будут", - сказал он в эфире "Россия-1" в программе "Вести недели", отвечая на соответствующий вопрос.
Ситуация в Афганистане резко изменилась в начале августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, а 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещена в России
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНТалибанБелоруссияАфганистанОДКБЮрий Борисов (вице-премьер)РоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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