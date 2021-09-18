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ЦИК получил 137 обращений из-за принуждения к голосованию

ЦИК получил 137 обращений из-за принуждения к голосованию - РИА Новости, 18.09.2021

ЦИК получил 137 обращений из-за принуждения к голосованию

По вопросам принуждения к голосованию Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила 137 обращений из 45 субъектов Федерации, сообщила председатель... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T12:49

2021-09-18T12:49

2021-09-18T18:37

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политика

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. По вопросам принуждения к голосованию Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила 137 обращений из 45 субъектов Федерации, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.Она отметила, что в Центризбирком поступило 6137 письменных обращений от различных участников процесса, что вдвое больше, чем за аналогичный период в 2016 году. Подавляющее большинство из них, свыше пяти тысяч, носили информационно-справочный характер — избиратели просили объяснить те или иные аспекты, подчеркнула председатель ЦИК."Особое внимание мы уделяем обращениям, содержащим сведения о принуждении к голосованию. По данному вопросу в ЦИК поступило на сегодня 137 обращений из 45 субъектов РФ. В них избиратели сообщают о принуждении к дистанционному электронному голосованию, 16 обращений содержат сведения о принуждении к голосованию за определенную партию или кандидата", — сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.Все эти сообщения отправлены в соответствующие инстанции: в Следственный комитет, правоохранительные органы, руководителям регионов, добавила председатель ЦИК.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, элла памфилова, россия