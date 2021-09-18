https://ria.ru/20210918/nakazanie-1750694045.html

В Британии предупредили о наказании от Франции за срыв сделки по подлодкам

В Британии предупредили о наказании от Франции за срыв сделки по подлодкам - РИА Новости, 18.09.2021

В Британии предупредили о наказании от Франции за срыв сделки по подлодкам

Бывший посол Великобритании во Франции Питер Риккетс предупредил, что Лондону не избежать наказания со стороны Парижа за срыв контракта по подлодкам для... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T16:37

2021-09-18T16:37

2021-09-18T16:40

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Бывший посол Великобритании во Франции Питер Риккетс предупредил, что Лондону не избежать наказания со стороны Парижа за срыв контракта по подлодкам для Австралии. Его цитирует Daily Mail.По его словам, это все равно не поможет Соединенному Королевству избежать дальнейших мер со стороны соседнего государства. Франция накажет все три страны, которые отобрали у нее выгодный заказ на строительство субмарин для Австралии, считает Риккетс.На этой неделе президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. В рамках этого договора Соединенные Штаты создадут атомные подводные лодки (АПЛ) для Канберры.На фоне этого события Австралия расторгла крупный контракт на сумму 56 миллиардов евро с флагманом французского судостроения Naval Group на производство 12 дизель-электрических подлодок класса Barracuda. В ответ на это Париж отозвал послов в Вашингтоне и Канберре для консультаций, а также отменил совместное с США празднование 240-летия Чесапикского морского сражения. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал срыв сделки с Австралией "ударом в спину".

https://ria.ru/20210917/nato-1750580802.html

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в мире, сша, франция, великобритания, джо байден, мид франции‎, борис джонсон, скотт моррисон