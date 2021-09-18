16:37 18.09.2021 (обновлено: 16:40 18.09.2021)
В Британии предупредили о наказании от Франции за срыв сделки по подлодкам
Британский дипломат предупредил, что Париж накажет Лондон за срыв сделки по подлодкам
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкСобор Базилика Сакре-Кер на холме Монмартр в Париже
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Бывший посол Великобритании во Франции Питер Риккетс предупредил, что Лондону не избежать наказания со стороны Парижа за срыв контракта по подлодкам для Австралии. Его цитирует Daily Mail.
"Франция отзывает послов в Вашингтоне и Канберре, но не в Лондоне. Это свидетельствует о том, что Париж считает Соединенные Штаты и Австралию главными организаторами заговора, а Великобританию лишь сообщником", — заявил дипломат.
По его словам, это все равно не поможет Соединенному Королевству избежать дальнейших мер со стороны соседнего государства. Франция накажет все три страны, которые отобрали у нее выгодный заказ на строительство субмарин для Австралии, считает Риккетс.
На этой неделе президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. В рамках этого договора Соединенные Штаты создадут атомные подводные лодки (АПЛ) для Канберры.
На фоне этого события Австралия расторгла крупный контракт на сумму 56 миллиардов евро с флагманом французского судостроения Naval Group на производство 12 дизель-электрических подлодок класса Barracuda. В ответ на это Париж отозвал послов в Вашингтоне и Канберре для консультаций, а также отменил совместное с США празднование 240-летия Чесапикского морского сражения. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал срыв сделки с Австралией "ударом в спину".
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