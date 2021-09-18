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В Кузбассе явка на выборах в Госдуму составила 46 процентов на 15:00

В Кузбассе явка на выборах в Госдуму составила 46 процентов на 15:00 - РИА Новости, 18.09.2021

В Кузбассе явка на выборах в Госдуму составила 46 процентов на 15:00

Явка на выборы в Госдуму на 11.00 мск в Кузбассе составила 46,57%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Кемеровской области Светлана... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T14:01

2021-09-18T14:01

2021-09-18T14:01

выборы в государственную думу

политика

кемеровская область

госдума рф

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КЕМЕРОВО, 18 сен - РИА Новости. Явка на выборы в Госдуму на 11.00 мск в Кузбассе составила 46,57%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Кемеровской области Светлана Демидова."На 18 сентября на 15.00 (11.00 мск) явка по Кузбассу составляет 46,57%", – сказала председатель регионального избиркома.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, кемеровская область, госдума рф