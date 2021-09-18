https://ria.ru/20210918/kon-1750662176.html

В Ялте на избирательный участок пришел "конь в пальто"

В Ялте на избирательный участок пришел "конь в пальто" - РИА Новости, 18.09.2021

В Ялте на избирательный участок пришел "конь в пальто"

В Ялте один из жителей пришел на избирательный участок в образе коня в пальто, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T12:11

2021-09-18T12:11

2021-09-18T12:12

выборы в государственную думу

политика

республика крым

ялта

госдума рф

янина павленко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750510199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b954086635d3452b8e594ceda5dfa9e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. В Ялте один из жителей пришел на избирательный участок в образе коня в пальто, сообщила глава администрации города Янина Павленко."Такие разные избиратели Ялты. На 535-м участке проголосовали молодожены Артур и Татьяна Голубенковы (совет да любовь), на 514-м - конь в пальто (без комментариев)", - написала Павленко на своей странице в Facebook.Мэр опубликовала на своей странице видео с избирательного участка. Появление избирателя в пальто и лошадиной маски развесило присутствующих, а некоторые стали снимать его на мобильные телефоны.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

республика крым

ялта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, республика крым, ялта, госдума рф, янина павленко