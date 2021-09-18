Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210918/khimprom-1750631610.html
На Украине пожаловались на гибель химпрома из-за цен на газ
На Украине пожаловались на гибель химпрома из-за цен на газ - РИА Новости, 18.09.2021
На Украине пожаловались на гибель химпрома из-за цен на газ
Украинскую химическую промышленность убивают высокие цены на газ. Об этом в эфире "CapitalTV" заявил эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T00:59
2021-09-18T00:59
в мире
украина
валентин землянский
ситуация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152284/87/1522848788_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_e734f14eeab726644bc13967c5e89b0c.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Украинскую химическую промышленность убивают высокие цены на газ. Об этом в эфире "CapitalTV" заявил эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.Украинский химпром, отметил специалист, теряет конкурентоспособность даже в сравнении с соседними Белоруссией и Молдавией."Закупочная цена газа в этом году у Молдавии составляла 148 долларов за тысячу кубометров, а цена газа для непосредственно потребителей – 4298 леев, это 247 долларов. Цена на газ для молдаван, значит, приблизительно, сопоставима с нашей (украинской – прим. ред.)", - рассказал Землянский.Он задался вопросом, как украинская химическая промышленность сможет конкурировать с белорусской, которая в будущем году будет получать российский газ по цене 128 долларов.Ранее, в начале сентября, экс-министр по вопросам ЖКХ Украины, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявило, что страну через несколько месяцев ожидает энергетическая катастрофа. По его словам, две трети от потребностей в газе Украина, как бы власти этого не хотели, будет вынуждена покупать по рыночной стоимости.Украина с 25 ноября 2015 года не закупает газ в России напрямую, а использует реверсные схемы закупок из Европы. В январе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не намерено возобновлять прямые закупки газа у РФ.
https://ria.ru/20210914/gaz-1750014271.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152284/87/1522848788_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_6d2a30867beee95d59f3f3ce9827f3df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, валентин землянский, ситуация на украине
00:59 18.09.2021
 
На Украине пожаловались на гибель химпрома из-за цен на газ

Эксперт Землянский заявил, что химпром Украины убивают высокие цены на газ

© Фото : JSC DNIPROAZOTПредприятие химической промышленности Украины "ДнепрАзот"
Предприятие химической промышленности Украины ДнепрАзот - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© Фото : JSC DNIPROAZOT
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Украинскую химическую промышленность убивают высокие цены на газ. Об этом в эфире "CapitalTV" заявил эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.
Украинский химпром, отметил специалист, теряет конкурентоспособность даже в сравнении с соседними Белоруссией и Молдавией.
"Закупочная цена газа в этом году у Молдавии составляла 148 долларов за тысячу кубометров, а цена газа для непосредственно потребителей – 4298 леев, это 247 долларов. Цена на газ для молдаван, значит, приблизительно, сопоставима с нашей (украинской – прим. ред.)", - рассказал Землянский.
Он задался вопросом, как украинская химическая промышленность сможет конкурировать с белорусской, которая в будущем году будет получать российский газ по цене 128 долларов.
Депутат Юрий Бойко выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 18 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 14:33
В Раде призвали заключить прямой газовый контракт с Россией
Ранее, в начале сентября, экс-министр по вопросам ЖКХ Украины, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявило, что страну через несколько месяцев ожидает энергетическая катастрофа. По его словам, две трети от потребностей в газе Украина, как бы власти этого не хотели, будет вынуждена покупать по рыночной стоимости.
Украина с 25 ноября 2015 года не закупает газ в России напрямую, а использует реверсные схемы закупок из Европы. В январе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не намерено возобновлять прямые закупки газа у РФ.
 
В миреУкраинаВалентин ЗемлянскийСитуация на Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00Явка на выборах в Красноярском крае составила почти 13 процентов
05:35В Австралии выразили сожаление после решения Франции отозвать посла
05:16В посольстве США оценили сотрудничество с Россией в Арктическом совете
05:00Блинкен и глава британского МИД обсудили внешнеполитические приоритеты
04:51В Красноярском крае пропала географическая экспедиция
04:46В США выразили сожаление из-за приостановки миссии ОБСЕ
04:39Секретарь СНБО Украины устроил перепалку из-за русского языка
04:35В США мультимиллионера признали виновным в убийстве близкой подруги
04:19Венесуэла заявила о "террористической атаке" на главный банк страны
04:04Назван способ правильно выбрать банан
03:59Германия предложит план по созданию сил быстрого реагирования Европы
03:38Историк: лаборатории США могут использовать опыт японского "отряда смерти"
03:29Кинолог рассказал, чем опасны для собак осенние листья
03:27Синоптики предупредили россиян об "октябрьской" погоде
03:18Эксперт рассказал, кто чаще теряет деньги на бирже
03:15Немцы высмеяли реакцию Франции на разрыв контракта по подлодкам
03:12Эксперт: Австралия дала пощечину Франции, расторгнув контракт по подлодкам
03:03СМИ: Франция никогда ранее не отзывала своих послов из США и Австралии
03:00Названы самые частые способы обмана покупателей новостроек
02:39США назвали Францию "сильным партнером" после отзыва Парижем посла
Лента новостейМолния