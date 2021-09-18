https://ria.ru/20210918/khimprom-1750631610.html

На Украине пожаловались на гибель химпрома из-за цен на газ

На Украине пожаловались на гибель химпрома из-за цен на газ - РИА Новости, 18.09.2021

На Украине пожаловались на гибель химпрома из-за цен на газ

Украинскую химическую промышленность убивают высокие цены на газ. Об этом в эфире "CapitalTV" заявил эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T00:59

2021-09-18T00:59

2021-09-18T00:59

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валентин землянский

ситуация на украине

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Украинскую химическую промышленность убивают высокие цены на газ. Об этом в эфире "CapitalTV" заявил эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.Украинский химпром, отметил специалист, теряет конкурентоспособность даже в сравнении с соседними Белоруссией и Молдавией."Закупочная цена газа в этом году у Молдавии составляла 148 долларов за тысячу кубометров, а цена газа для непосредственно потребителей – 4298 леев, это 247 долларов. Цена на газ для молдаван, значит, приблизительно, сопоставима с нашей (украинской – прим. ред.)", - рассказал Землянский.Он задался вопросом, как украинская химическая промышленность сможет конкурировать с белорусской, которая в будущем году будет получать российский газ по цене 128 долларов.Ранее, в начале сентября, экс-министр по вопросам ЖКХ Украины, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявило, что страну через несколько месяцев ожидает энергетическая катастрофа. По его словам, две трети от потребностей в газе Украина, как бы власти этого не хотели, будет вынуждена покупать по рыночной стоимости.Украина с 25 ноября 2015 года не закупает газ в России напрямую, а использует реверсные схемы закупок из Европы. В январе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не намерено возобновлять прямые закупки газа у РФ.

https://ria.ru/20210914/gaz-1750014271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, валентин землянский, ситуация на украине