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На Украине пожаловались на гибель химпрома из-за цен на газ
На Украине пожаловались на гибель химпрома из-за цен на газ - РИА Новости, 18.09.2021
На Украине пожаловались на гибель химпрома из-за цен на газ
Украинскую химическую промышленность убивают высокие цены на газ. Об этом в эфире "CapitalTV" заявил эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T00:59
2021-09-18T00:59
2021-09-18T00:59
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валентин землянский
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Украинскую химическую промышленность убивают высокие цены на газ. Об этом в эфире "CapitalTV" заявил эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.Украинский химпром, отметил специалист, теряет конкурентоспособность даже в сравнении с соседними Белоруссией и Молдавией."Закупочная цена газа в этом году у Молдавии составляла 148 долларов за тысячу кубометров, а цена газа для непосредственно потребителей – 4298 леев, это 247 долларов. Цена на газ для молдаван, значит, приблизительно, сопоставима с нашей (украинской – прим. ред.)", - рассказал Землянский.Он задался вопросом, как украинская химическая промышленность сможет конкурировать с белорусской, которая в будущем году будет получать российский газ по цене 128 долларов.Ранее, в начале сентября, экс-министр по вопросам ЖКХ Украины, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявило, что страну через несколько месяцев ожидает энергетическая катастрофа. По его словам, две трети от потребностей в газе Украина, как бы власти этого не хотели, будет вынуждена покупать по рыночной стоимости.Украина с 25 ноября 2015 года не закупает газ в России напрямую, а использует реверсные схемы закупок из Европы. В январе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не намерено возобновлять прямые закупки газа у РФ.
https://ria.ru/20210914/gaz-1750014271.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, валентин землянский, ситуация на украине
На Украине пожаловались на гибель химпрома из-за цен на газ
Эксперт Землянский заявил, что химпром Украины убивают высокие цены на газ
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.
Украинскую химическую промышленность убивают высокие цены на газ. Об этом в эфире "CapitalTV"
заявил эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский
.
Украинский химпром, отметил специалист, теряет конкурентоспособность даже в сравнении с соседними Белоруссией
и Молдавией
.
"Закупочная цена газа в этом году у Молдавии составляла 148 долларов за тысячу кубометров, а цена газа для непосредственно потребителей – 4298 леев, это 247 долларов. Цена на газ для молдаван, значит, приблизительно, сопоставима с нашей (украинской – прим. ред.)", - рассказал Землянский.
Он задался вопросом, как украинская химическая промышленность сможет конкурировать с белорусской, которая в будущем году будет получать российский газ по цене 128 долларов.
Ранее, в начале сентября, экс-министр по вопросам ЖКХ Украины
, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявило, что страну через несколько месяцев ожидает энергетическая катастрофа. По его словам, две трети от потребностей в газе Украина, как бы власти этого не хотели, будет вынуждена покупать по рыночной стоимости.
Украина с 25 ноября 2015 года не закупает газ в России напрямую, а использует реверсные схемы закупок из Европы. В январе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не намерено возобновлять прямые закупки газа у РФ.