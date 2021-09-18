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Памфилова возмутилась поведением кандидата Бондаренко на участке в Саратове

Памфилова возмутилась поведением кандидата Бондаренко на участке в Саратове - РИА Новости, 18.09.2021

Памфилова возмутилась поведением кандидата Бондаренко на участке в Саратове

Председатель ЦИК России Элла Памфилова возмутилась поведением кандидата в Госдуму от КПРФ Николая Бондаренко на избирательном участке в Саратове. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T14:39

2021-09-18T14:39

2021-09-18T20:48

выборы в государственную думу

политика

саратов

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госдума рф

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элла памфилова

коммунисты россии

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова возмутилась поведением кандидата в Госдуму от КПРФ Николая Бондаренко на избирательном участке в Саратове.Ранее в интернете распространилось видео, на котором Бондаренко, баллотирующийся от КПРФ по одномандатному округу в Саратовской области, на повышенных тонах общается с главой участкового избиркома, требуя предоставить ему некую документацию."Председатель комиссии слегла. Это как называется? Это законодатель? Он является местным депутатом, который должен способствовать тому, чтобы на участке все было нормально. Я даже не хочу давать никаких комментариев. Все всё видят, всё понимают", — сказала Памфилова в информцентре ЦИК России.Глава избиркома Саратовской области Ирина Романова отметила, что выдержать эту ситуацию председателю комиссии помогли психологические тренинги для сотрудников избирательной системы.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

саратов

саратовская область

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политика, саратов, саратовская область, госдума рф, яблоко, элла памфилова, коммунисты россии