https://ria.ru/20210918/imuschestvo-1750702752.html

Старообрядцы попросят власти вернуть церковное имущество

Старообрядцы попросят власти вернуть церковное имущество - РИА Новости, 18.09.2021

Старообрядцы попросят власти вернуть церковное имущество

Совет Московской митрополии Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) обратится в правительственную комиссию с просьбой о возвращении церковного... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T18:36

2021-09-18T18:36

2021-09-18T18:36

религия

санкт-петербург

москва

владимир путин

русская православная церковь

архнадзор

русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Совет Московской митрополии Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) обратится в правительственную комиссию с просьбой о возвращении церковного имущества, национализированного советской властью.В качестве примеров в сообщении приводится ситуация со зданием Чубыкинской богадельни в Санкт-Петербурге с домовым храмом митрополита Петра, а также храмовый комплекс Покровского собора с богадельней и домом причта, из которых РПСЦ был передан только сам Покровский собор.Президент России Владимир Путин 1 июля подписал закон, уточняющий порядок использования имущества религиозного назначения, которое находится в пользовании религиозных организаций. Документ предполагает, что религиозные организации смогут пользоваться имуществом религиозного назначения, даже если согласно закону оно не может быть передано им в собственность и остается в государственной или муниципальной собственности. При этом в случае изъятия этого имущества обратно в пользование государства, религиозные организации смогут рассчитывать на компенсацию затрат.Ранее в правовом управлении Русской православной церкви (РПЦ) сочли оправданной идею общественной организации "Архнадзор" создать реестр сохранившихся зданий домовых храмов в Москве. Она была высказана после того, как снос бывшего православного храма в честь святого мученика Трифона, против которого выступили в РПЦ, был остановлен при участии общественников.

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санкт-петербург, москва, владимир путин, русская православная церковь, архнадзор, русская православная старообрядческая церковь (рпсц)