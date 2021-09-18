Старообрядцы попросят власти вернуть церковное имущество
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Совет Московской митрополии Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) обратится в правительственную комиссию с просьбой о возвращении церковного имущества, национализированного советской властью.
“Сложные имущественные ситуации предстоит обобщить икономам (управляющим хозяйственными делами - ред.) епархий. Иерей Александр Панкратов и иерей Иоанн Курбацкий подготовят обращение в комиссию по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ с ходатайством о возвращении церковного имущества Русской православной старообрядческой церкви”, - сообщает сайт организации. Совет митрополии состоялся 15 и 16 сентября.
В качестве примеров в сообщении приводится ситуация со зданием Чубыкинской богадельни в Санкт-Петербурге с домовым храмом митрополита Петра, а также храмовый комплекс Покровского собора с богадельней и домом причта, из которых РПСЦ был передан только сам Покровский собор.
Президент России Владимир Путин 1 июля подписал закон, уточняющий порядок использования имущества религиозного назначения, которое находится в пользовании религиозных организаций. Документ предполагает, что религиозные организации смогут пользоваться имуществом религиозного назначения, даже если согласно закону оно не может быть передано им в собственность и остается в государственной или муниципальной собственности. При этом в случае изъятия этого имущества обратно в пользование государства, религиозные организации смогут рассчитывать на компенсацию затрат.
Ранее в правовом управлении Русской православной церкви (РПЦ) сочли оправданной идею общественной организации "Архнадзор" создать реестр сохранившихся зданий домовых храмов в Москве. Она была высказана после того, как снос бывшего православного храма в честь святого мученика Трифона, против которого выступили в РПЦ, был остановлен при участии общественников.
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