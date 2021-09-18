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Религия
https://ria.ru/20210918/imuschestvo-1750702752.html
Старообрядцы попросят власти вернуть церковное имущество
Старообрядцы попросят власти вернуть церковное имущество - РИА Новости, 18.09.2021
Старообрядцы попросят власти вернуть церковное имущество
Совет Московской митрополии Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) обратится в правительственную комиссию с просьбой о возвращении церковного... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T18:36
2021-09-18T18:36
религия
санкт-петербург
москва
владимир путин
русская православная церковь
архнадзор
русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Совет Московской митрополии Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) обратится в правительственную комиссию с просьбой о возвращении церковного имущества, национализированного советской властью.В качестве примеров в сообщении приводится ситуация со зданием Чубыкинской богадельни в Санкт-Петербурге с домовым храмом митрополита Петра, а также храмовый комплекс Покровского собора с богадельней и домом причта, из которых РПСЦ был передан только сам Покровский собор.Президент России Владимир Путин 1 июля подписал закон, уточняющий порядок использования имущества религиозного назначения, которое находится в пользовании религиозных организаций. Документ предполагает, что религиозные организации смогут пользоваться имуществом религиозного назначения, даже если согласно закону оно не может быть передано им в собственность и остается в государственной или муниципальной собственности. При этом в случае изъятия этого имущества обратно в пользование государства, религиозные организации смогут рассчитывать на компенсацию затрат.Ранее в правовом управлении Русской православной церкви (РПЦ) сочли оправданной идею общественной организации "Архнадзор" создать реестр сохранившихся зданий домовых храмов в Москве. Она была высказана после того, как снос бывшего православного храма в честь святого мученика Трифона, против которого выступили в РПЦ, был остановлен при участии общественников.
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санкт-петербург, москва, владимир путин, русская православная церковь, архнадзор, русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
18:36 18.09.2021
 

Старообрядцы попросят власти вернуть церковное имущество

© РИА Новости / Фред Гринберг / Перейти в фотобанкНа молитве в старообрядческой церкви. Архив
На молитве в старообрядческой церкви. Архив - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Фред Гринберг
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Совет Московской митрополии Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) обратится в правительственную комиссию с просьбой о возвращении церковного имущества, национализированного советской властью.
“Сложные имущественные ситуации предстоит обобщить икономам (управляющим хозяйственными делами - ред.) епархий. Иерей Александр Панкратов и иерей Иоанн Курбацкий подготовят обращение в комиссию по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ с ходатайством о возвращении церковного имущества Русской православной старообрядческой церкви”, - сообщает сайт организации. Совет митрополии состоялся 15 и 16 сентября.
В качестве примеров в сообщении приводится ситуация со зданием Чубыкинской богадельни в Санкт-Петербурге с домовым храмом митрополита Петра, а также храмовый комплекс Покровского собора с богадельней и домом причта, из которых РПСЦ был передан только сам Покровский собор.
Президент России Владимир Путин 1 июля подписал закон, уточняющий порядок использования имущества религиозного назначения, которое находится в пользовании религиозных организаций. Документ предполагает, что религиозные организации смогут пользоваться имуществом религиозного назначения, даже если согласно закону оно не может быть передано им в собственность и остается в государственной или муниципальной собственности. При этом в случае изъятия этого имущества обратно в пользование государства, религиозные организации смогут рассчитывать на компенсацию затрат.
Ранее в правовом управлении Русской православной церкви (РПЦ) сочли оправданной идею общественной организации "Архнадзор" создать реестр сохранившихся зданий домовых храмов в Москве. Она была высказана после того, как снос бывшего православного храма в честь святого мученика Трифона, против которого выступили в РПЦ, был остановлен при участии общественников.
Митрополит Московский и всея Руси Корнилий во время празднования Рождества Христова в храме Рогожской старообрядческой слободы в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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РелигияСанкт-ПетербургМоскваВладимир ПутинРусская православная церковьАрхнадзорРусская православная старообрядческая церковь (РПСЦ)
 
 
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