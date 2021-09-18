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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/feyki-1750697568.html
Глава Леноблизбиркома сообщил о большом количестве фейков
Глава Леноблизбиркома сообщил о большом количестве фейков - РИА Новости, 18.09.2021
Глава Леноблизбиркома сообщил о большом количестве фейков
Председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский рассказал, что огорчен большим количеством фейков, которых зафиксировано уже более... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T17:15
2021-09-18T17:15
выборы в государственную думу
политика
выборы
ленинградская область
госдума рф
выборы в государственную думу
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский рассказал, что огорчен большим количеством фейков, которых зафиксировано уже более 1 тысячи."В прошлом году у нас было за три дня 1580 фейков, из них восемь информаций только подтвердилось. К сожалению, хочу констатировать, что… высокая активность, высокий интерес к выборам в этом году опять продолжает ту же самую тенденцию… Если вчера было примерно 700 – и это информация, которую мы проверили без обращения в избирательные комиссии всех уровней, то сегодня мы видим, что за тысячу, наверное, перевалили", - сообщил он журналистам."Честно говоря, я не очень рад этому, потому что это отвлекает от непосредственной работы, это отвлекает от выполнения (прямой) функции… избирательной комиссии – это обеспечение избирательных прав граждан", - добавил председатель Леноблизбиркома.По оценке Лебединского, большое количество фейковых сообщений в соцсетях – это "такие вещи, которые могут решаться на уровне участковой комиссии, на уровне человеческих отношений", в то время как "их поднимают до уровня вселенской борьбы".Лебединский сообщил также, что по данным на 15.00 мск в субботу явка избирателей Ленинградской области на выборы составила 17,9%. "Это хороший для Ленинградской области процент в середине… второго дня голосования", - заключил он.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Ленобласти в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов регионального парламента седьмого созыва.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, выборы, ленинградская область, госдума рф, выборы в государственную думу
17:15 18.09.2021
 
Глава Леноблизбиркома сообщил о большом количестве фейков

Избирательная комиссия Ленинградской области зафиксировала уже более тысячи фейков

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГолосование на избирательном участке в Санкт-Петербурге
Голосование на избирательном участке в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский рассказал, что огорчен большим количеством фейков, которых зафиксировано уже более 1 тысячи.
"В прошлом году у нас было за три дня 1580 фейков, из них восемь информаций только подтвердилось. К сожалению, хочу констатировать, что… высокая активность, высокий интерес к выборам в этом году опять продолжает ту же самую тенденцию… Если вчера было примерно 700 – и это информация, которую мы проверили без обращения в избирательные комиссии всех уровней, то сегодня мы видим, что за тысячу, наверное, перевалили", - сообщил он журналистам.
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"Честно говоря, я не очень рад этому, потому что это отвлекает от непосредственной работы, это отвлекает от выполнения (прямой) функции… избирательной комиссии – это обеспечение избирательных прав граждан", - добавил председатель Леноблизбиркома.
По оценке Лебединского, большое количество фейковых сообщений в соцсетях – это "такие вещи, которые могут решаться на уровне участковой комиссии, на уровне человеческих отношений", в то время как "их поднимают до уровня вселенской борьбы".
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Вчера, 16:37Выборы в Государственную думу
Лебединский сообщил также, что по данным на 15.00 мск в субботу явка избирателей Ленинградской области на выборы составила 17,9%. "Это хороший для Ленинградской области процент в середине… второго дня голосования", - заключил он.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Ленобласти в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов регионального парламента седьмого созыва.
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Госдуму. День второй
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

В России продолжается трехдневное голосование, по итогу которого выберут депутатов Госдумы восьмого созыва, девять глав регионов и представителей 39 региональных и местных парламентов.

Женщина голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском
1 из 13

В России продолжается трехдневное голосование, по итогу которого выберут депутатов Госдумы восьмого созыва, девять глав регионов и представителей 39 региональных и местных парламентов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Сегодня избирательные участки будут открыты с восьми утра до восьми вечера.

Молодая женщина с дочкой голосуют на избирательном участке №51 на выборах в Госдуму в Петропавловске-Камчатском
2 из 13

Сегодня избирательные участки будут открыты с восьми утра до восьми вечера.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Дистанционно сделать выбор могут жители Москвы, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей, а также города Севастополя.

Сотрудница участковой избирательной комиссии №51 города Петропавловска-Камчатского демонстрирует Федеральный Закон о выборах депутатов Государственной думы
3 из 13

Дистанционно сделать выбор могут жители Москвы, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей, а также города Севастополя.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Федеральные списки кандидатов в депутаты зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

Женщина голосует на избирательном участке №199 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Центре культуры и досуга села Аскиз
4 из 13

Федеральные списки кандидатов в депутаты зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

По всей стране проводят свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний всех уровней, на них заместят более 31 тысячи мандатов.

Сотрудники участковой избирательной комиссии №51 пломбируют стационарные урны для голосования перед открытием избирательного участка на выборах в Госдуму в Петропавловске-Камчатском
5 из 13

По всей стране проводят свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний всех уровней, на них заместят более 31 тысячи мандатов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Депутатов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 человек проходят по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Курсанты Морского государственного университета имени адмирала Г.И.Невельского на избирательном участке №919 во Владивостоке
6 из 13

Депутатов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 человек проходят по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Как заявил председатель Координационного совета при Общественной палате по контролю за выборами Максим Григорьев, голосование идет активно и подготовлено на высоком уровне.

Мужчина голосует на избирательном участке №254 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Доме культуры села Бея в Республике Хакасия
7 из 13

Как заявил председатель Координационного совета при Общественной палате по контролю за выборами Максим Григорьев, голосование идет активно и подготовлено на высоком уровне.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Около полумиллиона наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса подали заявку в этом году.

Сотрудница участковой избирательной комиссии во время работы на избирательном участке №51 на выборах в Госдуму в Петропавловске-Камчатском.
8 из 13

Около полумиллиона наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса подали заявку в этом году.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

За процессом следят 7,5 тысячи человек по видеонаблюдению.

Женщина голосует на избирательном участке №199 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Центре культуры и досуга села Аскиз в Республике Хакасия
9 из 13

За процессом следят 7,5 тысячи человек по видеонаблюдению.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

На площадках центров общественного наблюдения находятся более 380 международных наблюдателей.

Женщина во время голосования на избирательном участке №51 на выборах в Госдуму в Петропавловске-Камчатском
10 из 13

На площадках центров общественного наблюдения находятся более 380 международных наблюдателей.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Явка среди проголосовавших онлайн к 14:40 достигла 70 процентов.

Агитационная бригада из артистов культурного центра Сайдаш выступает у избирательного участка № 351 в Казани
11 из 13

Явка среди проголосовавших онлайн к 14:40 достигла 70 процентов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанк

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на избирательном участке в Москве
12 из 13

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы.

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Министр иностранных дел Сергей Лавров отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в школе в Малом Кисловском переулке.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на избирательном участке в Москве
13 из 13

Министр иностранных дел Сергей Лавров отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в школе в Малом Кисловском переулке.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 13

В России продолжается трехдневное голосование, по итогу которого выберут депутатов Госдумы восьмого созыва, девять глав регионов и представителей 39 региональных и местных парламентов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
2 из 13

Сегодня избирательные участки будут открыты с восьми утра до восьми вечера.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
3 из 13

Дистанционно сделать выбор могут жители Москвы, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей, а также города Севастополя.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
4 из 13

Федеральные списки кандидатов в депутаты зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
5 из 13

По всей стране проводят свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний всех уровней, на них заместят более 31 тысячи мандатов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
6 из 13

Депутатов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 человек проходят по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 13

Как заявил председатель Координационного совета при Общественной палате по контролю за выборами Максим Григорьев, голосование идет активно и подготовлено на высоком уровне.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
8 из 13

Около полумиллиона наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса подали заявку в этом году.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
9 из 13

За процессом следят 7,5 тысячи человек по видеонаблюдению.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
10 из 13

На площадках центров общественного наблюдения находятся более 380 международных наблюдателей.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
11 из 13

Явка среди проголосовавших онлайн к 14:40 достигла 70 процентов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 13

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы.

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Перейти в фотобанк
13 из 13

Министр иностранных дел Сергей Лавров отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в школе в Малом Кисловском переулке.

© РИА Новости / Максим Блинов
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