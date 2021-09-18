https://ria.ru/20210918/feyki-1750697568.html

Глава Леноблизбиркома сообщил о большом количестве фейков

Глава Леноблизбиркома сообщил о большом количестве фейков - РИА Новости, 18.09.2021

Глава Леноблизбиркома сообщил о большом количестве фейков

Председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский рассказал, что огорчен большим количеством фейков, которых зафиксировано уже более... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T17:15

2021-09-18T17:15

2021-09-18T17:15

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политика

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выборы в государственную думу

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский рассказал, что огорчен большим количеством фейков, которых зафиксировано уже более 1 тысячи."В прошлом году у нас было за три дня 1580 фейков, из них восемь информаций только подтвердилось. К сожалению, хочу констатировать, что… высокая активность, высокий интерес к выборам в этом году опять продолжает ту же самую тенденцию… Если вчера было примерно 700 – и это информация, которую мы проверили без обращения в избирательные комиссии всех уровней, то сегодня мы видим, что за тысячу, наверное, перевалили", - сообщил он журналистам."Честно говоря, я не очень рад этому, потому что это отвлекает от непосредственной работы, это отвлекает от выполнения (прямой) функции… избирательной комиссии – это обеспечение избирательных прав граждан", - добавил председатель Леноблизбиркома.По оценке Лебединского, большое количество фейковых сообщений в соцсетях – это "такие вещи, которые могут решаться на уровне участковой комиссии, на уровне человеческих отношений", в то время как "их поднимают до уровня вселенской борьбы".Лебединский сообщил также, что по данным на 15.00 мск в субботу явка избирателей Ленинградской области на выборы составила 17,9%. "Это хороший для Ленинградской области процент в середине… второго дня голосования", - заключил он.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Ленобласти в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов регионального парламента седьмого созыва.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210918/feyk-1750669273.html

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политика, выборы, ленинградская область, госдума рф, выборы в государственную думу