https://ria.ru/20210918/dolgi-1750630355.html

Юрист рассказал, какие долги передаются по наследству

Юрист рассказал, какие долги передаются по наследству - РИА Новости, 18.09.2021

Юрист рассказал, какие долги передаются по наследству

Принятое наследство может оказаться обременительным. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, в состав наследства входят имущественные права и обязанности, то... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T01:16

2021-09-18T01:16

2021-09-18T01:16

общество

долги

россия

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Принятое наследство может оказаться обременительным. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, в состав наследства входят имущественные права и обязанности, то есть долги. Об этом рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Гражданин может заявить о своем праве на наследство в течение полугода. Наследство передается целиком, вместе с имеющимися обязательствами. Например, нельзя принять в наследство квартиру и отказаться от ипотечных платежей за нее. Или принять автомобиль, отказавшись от выплаты автокредита, обращает внимание Соловьев.Юрист советует оценить наследство с учетом долговых обязательств и принять взвешенное решение. Придется оплатить долги наследодателя по ЖКХ и ипотеке, если они есть. Сюда же относятся непогашенные кредиты. Если стоимость долгов превышает цену имущества, наследник обязан погасить разницу, отмечает эксперт. Отказаться от наследства можно только целиком.При этом ряд долгов по наследству не передаются. Это, к примеру, деньги, занятые у физлиц и не оформленные нотариально в надлежащей форме. Сюда же относятся платежи по алиментам, неустойки и штрафные санкции по договорам (за исключением кредитных), а также обязательства по возмещению ущерба, нанесенного здоровью и имуществу другого человека, заключил эксперт.

https://ria.ru/20210826/nasledstvo-1747280320.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, долги, россия