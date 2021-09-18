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Председателя партии Пенсионеров Владимира Буракова госпитализировали

Председателя партии Пенсионеров Владимира Буракова госпитализировали - РИА Новости, 18.09.2021

Председателя партии Пенсионеров Владимира Буракова госпитализировали

Председатель партии Пенсионеры России Владимир Бураков госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T10:27

2021-09-18T10:27

2021-09-18T10:27

выборы в государственную думу

политика

москва

госдума рф

партия пенсионеров россии

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Председатель партии Пенсионеры России Владимир Бураков госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.Ранее в партии заявляли, что Бураков 18 сентября должен был проголосовать по месту жительства на избирательном участке № 666 в районе Марьина Роща в ГБОУ "Школа Марьина Роща им. В.Ф. Орлова"."Председатель партии Владимир Бураков был срочно госпитализирован. В связи с чем не смог проголосовать, как планировалось, сегодня утром на участке", – сообщили в пресс-службе.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, госдума рф, партия пенсионеров россии