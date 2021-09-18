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В Армении прошла акция протеста против празднования 30-летия независимости
В Армении прошла акция протеста против празднования 30-летия независимости - РИА Новости, 18.09.2021
В Армении прошла акция протеста против празднования 30-летия независимости
Полицейские в Ереване провели задержания участников акции против планов властей провести в городе 21 сентября праздничные мероприятия, посвященные 30-летию... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T15:07
2021-09-18T15:07
в мире
армения
москва
нагорно-карабахская республика
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 18 сен – РИА Новости. Полицейские в Ереване провели задержания участников акции против планов властей провести в городе 21 сентября праздничные мероприятия, посвященные 30-летию независимости Армении, передает корреспондент РИА Новости.Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что "хотя настроение в стране не праздничное, годовщину независимости необходимо отметить должным образом". Он сообщил, что на площади Республики 21 сентября состоится масштабное, красочное праздничное мероприятие - в первую очередь в честь погибших за независимость, безопасность, суверенитет Армении и за Карабах. В ответ часть родственников военных, погибших в ходе эскалации конфликта в Карабахе, потребовала отменить торжества. На пятницу и субботу анонсированы акции протеста.Протестующие собрались здания кинотеатра "Москва" и собирались направиться на площадь Республики, однако полицейские преградили им путь и задержали некоторых участников акции.В пятницу против проведения празднеств выступили родные погибших в ходе эскалации конфликта военнослужащих.Ранее в полиции заявили, что 20 и 21 сентября будут перекрыты все улицы, ведущие к Площади Республики.В конце сентября 2020 года в регионе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210825/armeniya-1747273569.html
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в мире, армения, москва, нагорно-карабахская республика, никол пашинян
15:07 18.09.2021
 
В Армении прошла акция протеста против празднования 30-летия независимости

Полиция в Армении задержала участников акции против празднования 30-летия независимости

© Sputnik / Asatur YesayantsСотрудники правоохранительных органов Армении
Сотрудники правоохранительных органов Армении - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© Sputnik / Asatur Yesayants
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 18 сен – РИА Новости. Полицейские в Ереване провели задержания участников акции против планов властей провести в городе 21 сентября праздничные мероприятия, посвященные 30-летию независимости Армении, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что "хотя настроение в стране не праздничное, годовщину независимости необходимо отметить должным образом". Он сообщил, что на площади Республики 21 сентября состоится масштабное, красочное праздничное мероприятие - в первую очередь в честь погибших за независимость, безопасность, суверенитет Армении и за Карабах. В ответ часть родственников военных, погибших в ходе эскалации конфликта в Карабахе, потребовала отменить торжества. На пятницу и субботу анонсированы акции протеста.
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Протестующие собрались здания кинотеатра "Москва" и собирались направиться на площадь Республики, однако полицейские преградили им путь и задержали некоторых участников акции.
В пятницу против проведения празднеств выступили родные погибших в ходе эскалации конфликта военнослужащих.
Ранее в полиции заявили, что 20 и 21 сентября будут перекрыты все улицы, ведущие к Площади Республики.
В конце сентября 2020 года в регионе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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В миреАрменияМоскваНагорно-Карабахская РеспубликаНикол Пашинян
 
 
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