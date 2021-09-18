В Армении прошла акция протеста против празднования 30-летия независимости
Полиция в Армении задержала участников акции против празднования 30-летия независимости
© Sputnik / Asatur YesayantsСотрудники правоохранительных органов Армении
© Sputnik / Asatur Yesayants
ЕРЕВАН, 18 сен – РИА Новости. Полицейские в Ереване провели задержания участников акции против планов властей провести в городе 21 сентября праздничные мероприятия, посвященные 30-летию независимости Армении, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что "хотя настроение в стране не праздничное, годовщину независимости необходимо отметить должным образом". Он сообщил, что на площади Республики 21 сентября состоится масштабное, красочное праздничное мероприятие - в первую очередь в честь погибших за независимость, безопасность, суверенитет Армении и за Карабах. В ответ часть родственников военных, погибших в ходе эскалации конфликта в Карабахе, потребовала отменить торжества. На пятницу и субботу анонсированы акции протеста.
Протестующие собрались здания кинотеатра "Москва" и собирались направиться на площадь Республики, однако полицейские преградили им путь и задержали некоторых участников акции.
В пятницу против проведения празднеств выступили родные погибших в ходе эскалации конфликта военнослужащих.
Ранее в полиции заявили, что 20 и 21 сентября будут перекрыты все улицы, ведущие к Площади Республики.
В конце сентября 2020 года в регионе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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