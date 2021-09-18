https://ria.ru/20210918/arktika-1750645165.html

Россия готова провести саммит Арктического совета, заявили в МИД

Россия готова провести саммит Арктического совета, заявили в МИД - РИА Новости, 18.09.2021

Россия готова провести саммит Арктического совета, заявили в МИД

Россия готова провести саммит Арктического совета, если все партнеры поддержат эту инициативу, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ,... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T09:19

2021-09-18T09:19

2021-09-18T10:09

в мире

норвегия

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арктический совет

сергей лавров

николай корчунов

россия

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия готова провести саммит Арктического совета, если все партнеры поддержат эту инициативу, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов."Российская Федерация в качестве председательствующей в Арктическом совете страны будет готова организовать такую встречу, если это будет поддержано всеми партнерами", - сказал он.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике, заявил, что Москва готова организовать саммит Арктического совета в ходе своего председательства.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство России в совете началось 20 мая и продлится до 2023 года.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210918/arktika-1750644034.html

https://ria.ru/20210903/arktika-1748486003.html

норвегия

финляндия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, норвегия, финляндия, арктический совет, сергей лавров, николай корчунов, россия