https://ria.ru/20210918/arktika-1750645165.html
Россия готова провести саммит Арктического совета, заявили в МИД
Россия готова провести саммит Арктического совета, заявили в МИД - РИА Новости, 18.09.2021
Россия готова провести саммит Арктического совета, заявили в МИД
Россия готова провести саммит Арктического совета, если все партнеры поддержат эту инициативу, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ,... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T09:19
2021-09-18T09:19
2021-09-18T10:09
в мире
норвегия
финляндия
арктический совет
сергей лавров
николай корчунов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592705010_0:6:3078:1737_1920x0_80_0_0_a6130d1b0a5bef76c9a318048e264b75.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия готова провести саммит Арктического совета, если все партнеры поддержат эту инициативу, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов."Российская Федерация в качестве председательствующей в Арктическом совете страны будет готова организовать такую встречу, если это будет поддержано всеми партнерами", - сказал он.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике, заявил, что Москва готова организовать саммит Арктического совета в ходе своего председательства.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство России в совете началось 20 мая и продлится до 2023 года.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210918/arktika-1750644034.html
https://ria.ru/20210903/arktika-1748486003.html
норвегия
финляндия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592705010_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d33673689a662835cab702345a3c5a08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, финляндия, арктический совет, сергей лавров, николай корчунов, россия
09:19 18.09.2021 (обновлено: 10:09 18.09.2021)
Россия готова провести саммит Арктического совета, заявили в МИД
Посол МИД Корчунов: Россия готова провести саммит Арктического совета