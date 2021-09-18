https://ria.ru/20210918/korchunov-1750592778.html

Николай Корчунов: РФ и США заинтересованы в конструктивной работе в Арктике

Николай Корчунов: РФ и США заинтересованы в конструктивной работе в Арктике - РИА Новости, 18.09.2021

Николай Корчунов: РФ и США заинтересованы в конструктивной работе в Арктике

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов накануне... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T10:00

2021-09-18T10:00

2021-09-18T10:01

арктический совет

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

николай корчунов

россия

интервью

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Посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов накануне 25-летия основания организации рассказал РИА Новости, как взаимодействуют Россия и США для поддержания мира в регионе, когда может быть организована международная экспедиция для исследования Арктики, и состоится ли в период российского председательства встреча лидеров Арктического совета.– Выступая на круглом столе, который прошел на площадке РИА Новости, по случаю 25-летия Арктического совета, посол США Джон Салливан заявил, что Вашингтон надеется на успешную работу с Россией и другими партнерами в рамках совета. Как в Москве оценивают взаимодействие США в этой сфере?– Есть взаимная заинтересованность прежде всего в том, чтобы этот регион развивался предсказуемо, чтобы он был регионом конструктивного взаимодействия, низкой напряженности – это отмечали и представители США – чтобы развивалось сотрудничество в рамках Арктического Совета. По военно-политическим аспектам сейчас имеются определенные расхождения в позициях, но рано или поздно и эти вопросы будут в повестке сотрудничества и диалога между Россией и США по Арктике.– Если говорить об общих проблемах в арктическом регионе. Сегодня остро стоит вопрос борьбы с лесными пожарами. Планируется ли выделение каких-то дополнительных средств по линии инструмента поддержки проектов Арктического совета? Ведь ранее обсуждались такие инициативы, как, например, составление экологических карт лесных пожаров.– Сотрудничество и диалог арктических стран по теме раннего предупреждения лесных пожаров, включая прогнозирование, интенсифицировался. В повестке дня стоит и обмен опытом и технологиями, наиболее эффективными для того, чтобы бороться с лесными пожарами. Организованные в начале этого месяца МЧС России учения в арктических регионах Российской Федерации с участием представителей стран-членов и наблюдателей Арктического совета, в том числе предусматривали и отражение угроз, связанных с лесными пожарами. Работа по этому направлению будет продолжаться.– Возможно создание какого-то механизма по линии министерств по ЧС арктических стран, чтобы бороться с лесными пожарами сообща?– Проблематике сотрудничества по борьбе с лесными пожарами в период российского председательства будет уделяться повышенное внимание. Наша цель – обеспечить эффективность международного взаимодействия в этой сфере. Будем готовы рассмотреть вопрос формирования соответствующего механизма сотрудничества, если это поддержат все партнеры.– Есть ли какие-то подвижки в вопросе возобновления диалога по линии начальников генштабов приарктических государств?– Проблематика "жесткой безопасности" не относится к повестке дня Арктического совета. Совет занимается преимущественно вопросами "мягкой безопасности". Стоит заметить, что ничто не укрепляет безопасность так, как сотрудничество и партнерство. Нет сомнений в том, что и по вопросам военной безопасности также будет налажен диалог арктических стран, тем более что уже имеется позитивный опыт такого взаимодействия.– Как продвигается строительство международной арктической станции "Снежинка" на Ямале и в Мурманской области?– Я уверен, что строительство станции совершенно точно будет начато в период российского председательства. Уже определены участки. Напомню, что этот проект будет иметь две площадки. В Ямало-Ненецком автономном округе будет располагаться площадка преимущественно для работы исследователей, а в Мурманской области – площадка будет, помимо исследовательской, нести в том числе и образовательную нагрузку – туда смогут приходить студенты, молодые ученые. Многие страны высказывали свой принципиальный интерес к участию в этом проекте. Сейчас они ждут от нас более подробного описания проекта, если хотите, технического задания, которое помогло бы им определиться, в какой части они могли бы принять участие.– В том числе финансово?– Либо финансово, либо поставками оборудования.– Высказывались опасения, что строительство водородной станции в Мурманской области, где стоит российский флот, чревато последствиями...– Нет. Я могу вас смело заверить, что каких-либо рисков для безопасности региона, жителей региона и соседних стран этот проект не несет. Проект до сих пор остается актуальным, к нему есть большой интерес со стороны арктических стран, со стороны наблюдателей, что показала прошедшая накануне встреча, приуроченная к 25-летию Арктического совета. Пока идет процесс внутренних согласований.– Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости организовать международную экспедицию в Арктику. Началась ли уже работа в этом направлении? Есть какие-то подвижки?– Мы ведем соответствующий диалог с партнерами. Отмечаем заинтересованность среди стран в проработке вопроса организации совместной экспедиции. Как и в какой форме соответствующие договоренности будут оформлены, говорить еще рано, но практика показывает, что, как правило, международные экспедиции готовятся на основе национальных. Должна быть страна-лидер, один штаб подготовки экспедиции. Как правило, это национальный оператор морских исследований. В рамках Арктического совета создана рабочая группа, куда вошли главным образом представители морских научных операторов, которой и предстоит рассмотреть этот вопрос.– А известно уже, где пройдет встреча министров иностранных дел арктических стран?– Встреча запланирована на 2023 год. Хорошую возможность для ее проведения предоставляет Санкт-Петербург, где традиционно проходит Международный арктический форум. Это встреча – мероприятие дальнего горизонта планирования. Пока мы фокусируемся на подготовке мероприятий этого и первой половины следующего года.– Идея с проведением первого саммита арктических стран по-прежнему актуальна? Может ли он все-таки пройти в период российского председательства?– Российская Федерация в качестве председательствующей в Арктическом совете страны будет готова организовать такую встречу, если это будет поддержано всеми партнерами.

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https://ria.ru/20210909/snezhinka-1749367328.html

https://ria.ru/20210903/arktika-1748486003.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арктический совет, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), николай корчунов, россия, интервью