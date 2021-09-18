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Россия и США заинтересованы во взаимодействии в Арктике, заявили в МИД
Россия и США заинтересованы во взаимодействии в Арктике, заявили в МИД - РИА Новости, 18.09.2021
Россия и США заинтересованы во взаимодействии в Арктике, заявили в МИД
У РФ и США есть взаимная заинтересованность в том, чтобы Арктика была регионом конструктивного взаимодействия и, хотя по вопросам военно-политической обстановки РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T09:02
2021-09-18T10:09
в мире
сша
арктика
россия
норвегия
финляндия
арктический совет
николай корчунов
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. У РФ и США есть взаимная заинтересованность в том, чтобы Арктика была регионом конструктивного взаимодействия и, хотя по вопросам военно-политической обстановки там у стран есть определенные разногласия, рано или поздно и они станут предметом диалога между Москвой и Вашингтоном, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов.В субботу в связи с 25-летием Арктического совета в посольстве США в Москве РИА Новости заявили, что США и Россия сотрудничают по вопросам, представляющим взаимный интерес в Арктике, а взаимодействие приарктических государств в Арктическом совете помогает сохранить регион свободным от конфликтов."Есть взаимная заинтересованность прежде всего в том, чтобы этот регион развивался предсказуемо, чтобы он был регионом конструктивного взаимодействия, низкой напряженности - это отмечали и представители США - чтобы развивалось сотрудничество в рамках Арктического Совета. По военно-политическим аспектам сейчас имеются определенные расхождения в позициях, но рано или поздно и эти вопросы будут в повестке сотрудничества и диалога между Россией и США по Арктике", - сказал Корчунов.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство России в совете началось 20 мая и продлится до 2023 года.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210903/arktika-1748486003.html
https://ria.ru/20210903/putin-1748482482.html
сша
арктика
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в мире, сша, арктика, россия, норвегия, финляндия, арктический совет, николай корчунов
09:02 18.09.2021 (обновлено: 10:09 18.09.2021)
 
Россия и США заинтересованы во взаимодействии в Арктике, заявили в МИД

Посол МИД Корчунов: Россия и США заинтересованы в конструктивном взаимодействии в Арктике

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМорской порт в Дудинке
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. У РФ и США есть взаимная заинтересованность в том, чтобы Арктика была регионом конструктивного взаимодействия и, хотя по вопросам военно-политической обстановки там у стран есть определенные разногласия, рано или поздно и они станут предметом диалога между Москвой и Вашингтоном, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов.
В субботу в связи с 25-летием Арктического совета в посольстве США в Москве РИА Новости заявили, что США и Россия сотрудничают по вопросам, представляющим взаимный интерес в Арктике, а взаимодействие приарктических государств в Арктическом совете помогает сохранить регион свободным от конфликтов.
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"Есть взаимная заинтересованность прежде всего в том, чтобы этот регион развивался предсказуемо, чтобы он был регионом конструктивного взаимодействия, низкой напряженности - это отмечали и представители США - чтобы развивалось сотрудничество в рамках Арктического Совета. По военно-политическим аспектам сейчас имеются определенные расхождения в позициях, но рано или поздно и эти вопросы будут в повестке сотрудничества и диалога между Россией и США по Арктике", - сказал Корчунов.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство России в совете началось 20 мая и продлится до 2023 года.
Читайте полный текст интервью >>
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В миреСШААрктикаРоссияНорвегияФинляндияАрктический советНиколай Корчунов
 
 
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