https://ria.ru/20210917/zhelayuschie-1750446004.html

Из ЛНР выехали первые автобусы с желающими проголосовать на выборах

Из ЛНР выехали первые автобусы с желающими проголосовать на выборах - РИА Новости, 17.09.2021

Из ЛНР выехали первые автобусы с желающими проголосовать на выборах

Первые автобусы с жителями самопровозглашенной Луганской народной республики с гражданством Российской Федерации, желающими проголосовать на выборах в Госдуму,... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T07:45

2021-09-17T07:45

2021-09-17T11:42

выборы в государственную думу

госдума рф

элла памфилова

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Первые автобусы с жителями самопровозглашенной Луганской народной республики с гражданством Российской Федерации, желающими проголосовать на выборах в Госдуму, выехали из Луганска на участки в Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости.Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили, что жители республик с гражданством России смогут голосовать на сентябрьских выборах в российский парламент.Начальник отдела по гуманитарным вопросам Администрации Луганска Владимир Титаренко сообщил журналистам, что жители республики, желающие проголосовать на территории Российской Федерации, все три дня выборов смогут воспользоваться специальными бесплатными автобусами, которые доставят их на участки. По его словам, также всех отъезжающих обеспечивают сухим пайком, водой и масками."В первом автобусе выезжает 29 человек по списку. С утра автобусы будут выезжать каждые 10 минут, позже интервал будет увеличен", - рассказал Титаренко.В пресс-службе общественного движения (ОД) "Мир Луганщине", пояснили РИА Новости, что желающие выехать на территорию России для участия в голосовании, заранее подали заявки в организованные движением информационные центры.Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходят в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210917/gornyaki-1750443776.html

https://ria.ru/20210917/otkaz-1750438792.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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2021

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Жители Луганска едут в России проголосовать на выборах в Госдуму Автобусы с желающими проголосовать на выборах в Госдуму едут из ЛНР в Россию. Глава ДНР Пушилин отдал голос онлайн, глава ЛНР Пасечник заявил, что тоже проголосует сегодня. 2021-09-17T07:45 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, элла памфилова, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид пасечник