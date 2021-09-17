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В Белоруссии прошла церемония закрытия учений "Запад-2021"
В Белоруссии прошла церемония закрытия учений "Запад-2021" - РИА Новости, 17.09.2021
В Белоруссии прошла церемония закрытия учений "Запад-2021"
Торжественная церемония закрытия российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021" состоялась на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области Белоруссии, РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:01
2021-09-17T12:01
безопасность
армия
белоруссия
брестская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей истраков
россия
"запад-2021" (военные учения)
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ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ (Белоруссия), 17 сен - РИА Новости. Торжественная церемония закрытия российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021" состоялась на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области Белоруссии, сообщило Минобороны РФ."В церемонии приняли участие заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Истраков, министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин, заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками вооруженных сил Республики Казахстан полковник Виктор Житник", - говорится в сообщении военного ведомства.Истраков отметил, что в ходе учений органы военного управления показали сплоченность штаба, полную совместимость средств управления, высокий уровень взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах выполнения поставленных задач."Личный состав соединений, воинских частей и подразделений показали высокую боевую выручку и способность решать сложные тактические задачи в обороне, наступлении и в ходе совершения маршей", - сказал он.Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходила с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии. Цель учений - проверка уровня готовности и способности органов военного управления сил Белоруссии и России к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства и их взаимодействия в ходе боевых действий.Официальная церемония закрытия учений состоялась 15 сентября на нижегородском полигоне Мулино.
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безопасность, армия, белоруссия, брестская область, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей истраков, россия, "запад-2021" (военные учения)
12:01 17.09.2021
 
В Белоруссии прошла церемония закрытия учений "Запад-2021"

Церемония закрытия учений "Запад-2021" прошла в Белоруссии на полигоне Обуз-Лесновский

© Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ/Андрей ЗинчукУчения "Запад-2021" на полигоне Мулино
Учения Запад-2021 на полигоне Мулино - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ/Андрей Зинчук
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ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ (Белоруссия), 17 сен - РИА Новости. Торжественная церемония закрытия российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021" состоялась на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области Белоруссии, сообщило Минобороны РФ.
"В церемонии приняли участие заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Истраков, министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин, заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками вооруженных сил Республики Казахстан полковник Виктор Житник", - говорится в сообщении военного ведомства.
Малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) Мордовия и бронетранспортер БТР-80 на совместных российско-белорусских учениях Щит Союза-2015 в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 15:59
Британцы увидели "кошмарный" российский корабль и заговорили о войне
Истраков отметил, что в ходе учений органы военного управления показали сплоченность штаба, полную совместимость средств управления, высокий уровень взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах выполнения поставленных задач.
"Личный состав соединений, воинских частей и подразделений показали высокую боевую выручку и способность решать сложные тактические задачи в обороне, наступлении и в ходе совершения маршей", - сказал он.
Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходила с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии. Цель учений - проверка уровня готовности и способности органов военного управления сил Белоруссии и России к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства и их взаимодействия в ходе боевых действий.
Официальная церемония закрытия учений состоялась 15 сентября на нижегородском полигоне Мулино.
Боевой робот и огненный вал: учения "Запад-2021"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии проводят раз в два года. "Запад-2021" — завершающий этап совместной подготовки в этом году.

Самоходные артиллерийские установки во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
1 из 19

Стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии проводят раз в два года. "Запад-2021" — завершающий этап совместной подготовки в этом году.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

За активной фазой учений на полигоне Мулино в Нижегородской области 13 сентября наблюдал президент Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
2 из 19

За активной фазой учений на полигоне Мулино в Нижегородской области 13 сентября наблюдал президент Владимир Путин.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В ходе учений применили опыт последних вооруженных конфликтов, в том числе сирийского.

Тяжелый военно-транспортный самолёт Ил-76ТД сбрасывает воду во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино
3 из 19

В ходе учений применили опыт последних вооруженных конфликтов, в том числе сирийского.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Воинские формирования отразили наступление, отработали действия по маневренной обороне, нанесли огневой удар и разгромили вклинившуюся группировку условного противника.

Основной этап учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
4 из 19

Воинские формирования отразили наступление, отработали действия по маневренной обороне, нанесли огневой удар и разгромили вклинившуюся группировку условного противника.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В маневрах участвовала коалиционная группировка России, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.

Представительница армии Монголии во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
5 из 19

В маневрах участвовала коалиционная группировка России, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУдарные вертолеты Ми-24 во время основного этапа учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области.
Ударные вертолеты Ми-24 во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
6 из 19
Ударные вертолеты Ми-24 во время основного этапа учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Россия впервые применила на учениях боевых роботов. Комплекс "Уран-9" действовал в обороняющихся подразделениях, подавляя живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от трех до пяти километров.

РТК Уран-9 во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
7 из 19

Россия впервые применила на учениях боевых роботов. Комплекс "Уран-9" действовал в обороняющихся подразделениях, подавляя живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от трех до пяти километров.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В начале розыгрыша эпизода учений танковые подразделения втянули передовые подразделения условного противника в огневой и минный мешок.

Основной этап учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
8 из 19

В начале розыгрыша эпизода учений танковые подразделения втянули передовые подразделения условного противника в огневой и минный мешок.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Затем танкисты нанесли максимальные потери наступающей группировке "противника" и вынудили ее наступать в невыгодном для себя направлении.

Военнослужащий у бронетранспортера БТР-82А на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии Запад -2021 на полигоне Правдинский в Калининградской области
9 из 19

Затем танкисты нанесли максимальные потери наступающей группировке "противника" и вынудили ее наступать в невыгодном для себя направлении.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Наступление поддержали отряды обеспечения мобильности, имеющие в составе танки с тралами, инженерную технику и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек".

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепёк во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
10 из 19

Наступление поддержали отряды обеспечения мобильности, имеющие в составе танки с тралами, инженерную технику и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Чтобы не допустить прорыва обороны, был применен ударный мобильный эшелон. Десантников прикрывали ударные вертолеты Ми-24 и боевые Ка-52 "Аллигатор", а также истребители Су-35С.

Военнослужащие высаживаются из многоцелевого вертолета Ми-8 во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
11 из 19

Чтобы не допустить прорыва обороны, был применен ударный мобильный эшелон. Десантников прикрывали ударные вертолеты Ми-24 и боевые Ка-52 "Аллигатор", а также истребители Су-35С.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Воздушно-десантные войска во взаимодействии с Военно-транспортной авиацией впервые десантировали парашютным способом батальон на новейших боевых машинах десанта БМД-4М.

Боевая машина десанта БМД-4 на учениях Запад -2021 вооруженных сил России и Белоруссии в Псковской области
12 из 19

Воздушно-десантные войска во взаимодействии с Военно-транспортной авиацией впервые десантировали парашютным способом батальон на новейших боевых машинах десанта БМД-4М.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Всего в составе оперативно-тактического десанта было десантировано более 300 военнослужащих ВДВ России, 20 военнослужащих Индии и свыше 30 новейших боевых машин десанта БМД-4М.

Военнослужащие на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии Запад -2021 на полигоне Правдинский в Калининградской области
13 из 19

Всего в составе оперативно-тактического десанта было десантировано более 300 военнослужащих ВДВ России, 20 военнослужащих Индии и свыше 30 новейших боевых машин десанта БМД-4М.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Военнослужащий на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021".

Военнослужащий на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии Запад -2021 на полигоне Правдинский в Калининградской области
14 из 19

Военнослужащий на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Одновременно армейская авиация ударила по "противнику" по переднему краю.

Вертолеты Ми-24 на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии Запад -2021 на полигоне Правдинский в Калининградской области
15 из 19

Одновременно армейская авиация ударила по "противнику" по переднему краю.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Массированным ударом было уничтожено более 50 целей.

На совместных стратегических учениях подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ и вооруженных сил Белоруссии Запад -2021
16 из 19

Массированным ударом было уничтожено более 50 целей.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

В финальном эпизоде учений были задействованы все типы стоящих на вооружении Воздушно-космических сил России средства.

Учения Запад-2021 в Белоруссии
17 из 19

В финальном эпизоде учений были задействованы все типы стоящих на вооружении Воздушно-космических сил России средства.

© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Практические действия войск проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти — в Белоруссии.

Военнослужащий на совместных стратегических учениях Запад-2021 вооруженных сил России и Белоруссии на военном полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии
18 из 19

Практические действия войск проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти — в Белоруссии.

© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

В учениях задействованы до 200 тысяч человек, около 80 самолетов и вертолетов, порядка 760 единиц боевой техники, до 15 кораблей.

Российская боевая машина пехоты БМП-2 на учениях Запад-2021 вооруженных сил России и Белоруссии на военном полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии
19 из 19

В учениях задействованы до 200 тысяч человек, около 80 самолетов и вертолетов, порядка 760 единиц боевой техники, до 15 кораблей.

© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
1 из 19

Стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии проводят раз в два года. "Запад-2021" — завершающий этап совместной подготовки в этом году.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 19

За активной фазой учений на полигоне Мулино в Нижегородской области 13 сентября наблюдал президент Владимир Путин.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
3 из 19

В ходе учений применили опыт последних вооруженных конфликтов, в том числе сирийского.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 19

Воинские формирования отразили наступление, отработали действия по маневренной обороне, нанесли огневой удар и разгромили вклинившуюся группировку условного противника.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 19

В маневрах участвовала коалиционная группировка России, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 19
Ударные вертолеты Ми-24 во время основного этапа учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 19

Россия впервые применила на учениях боевых роботов. Комплекс "Уран-9" действовал в обороняющихся подразделениях, подавляя живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от трех до пяти километров.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 19

В начале розыгрыша эпизода учений танковые подразделения втянули передовые подразделения условного противника в огневой и минный мешок.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
9 из 19

Затем танкисты нанесли максимальные потери наступающей группировке "противника" и вынудили ее наступать в невыгодном для себя направлении.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 19

Наступление поддержали отряды обеспечения мобильности, имеющие в составе танки с тралами, инженерную технику и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
11 из 19

Чтобы не допустить прорыва обороны, был применен ударный мобильный эшелон. Десантников прикрывали ударные вертолеты Ми-24 и боевые Ка-52 "Аллигатор", а также истребители Су-35С.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
12 из 19

Воздушно-десантные войска во взаимодействии с Военно-транспортной авиацией впервые десантировали парашютным способом батальон на новейших боевых машинах десанта БМД-4М.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
13 из 19

Всего в составе оперативно-тактического десанта было десантировано более 300 военнослужащих ВДВ России, 20 военнослужащих Индии и свыше 30 новейших боевых машин десанта БМД-4М.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
14 из 19

Военнослужащий на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
15 из 19

Одновременно армейская авиация ударила по "противнику" по переднему краю.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
16 из 19

Массированным ударом было уничтожено более 50 целей.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
17 из 19

В финальном эпизоде учений были задействованы все типы стоящих на вооружении Воздушно-космических сил России средства.

© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
18 из 19

Практические действия войск проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти — в Белоруссии.

© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
19 из 19

В учениях задействованы до 200 тысяч человек, около 80 самолетов и вертолетов, порядка 760 единиц боевой техники, до 15 кораблей.

© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
 
БезопасностьАрмияБелоруссияБрестская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ИстраковРоссия"Запад-2021" (военные учения)
 
 
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