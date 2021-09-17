https://ria.ru/20210917/zapad-2021-1750494360.html

В Белоруссии прошла церемония закрытия учений "Запад-2021"

В Белоруссии прошла церемония закрытия учений "Запад-2021" - РИА Новости, 17.09.2021

В Белоруссии прошла церемония закрытия учений "Запад-2021"

Торжественная церемония закрытия российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021" состоялась на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области Белоруссии, РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:01

2021-09-17T12:01

2021-09-17T12:01

безопасность

армия

белоруссия

брестская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей истраков

россия

"запад-2021" (военные учения)

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ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ (Белоруссия), 17 сен - РИА Новости. Торжественная церемония закрытия российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021" состоялась на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области Белоруссии, сообщило Минобороны РФ."В церемонии приняли участие заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Истраков, министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин, заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками вооруженных сил Республики Казахстан полковник Виктор Житник", - говорится в сообщении военного ведомства.Истраков отметил, что в ходе учений органы военного управления показали сплоченность штаба, полную совместимость средств управления, высокий уровень взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах выполнения поставленных задач."Личный состав соединений, воинских частей и подразделений показали высокую боевую выручку и способность решать сложные тактические задачи в обороне, наступлении и в ходе совершения маршей", - сказал он.Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходила с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии. Цель учений - проверка уровня готовности и способности органов военного управления сил Белоруссии и России к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства и их взаимодействия в ходе боевых действий.Официальная церемония закрытия учений состоялась 15 сентября на нижегородском полигоне Мулино.

https://ria.ru/20210914/britantsy-1750031541.html

белоруссия

брестская область

россия

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безопасность, армия, белоруссия, брестская область, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей истраков, россия, "запад-2021" (военные учения)