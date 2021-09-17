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Компании США в России должны соблюдать законодательство, заявила Захарова
Компании США в России должны соблюдать законодательство, заявила Захарова - РИА Новости, 17.09.2021
Компании США в России должны соблюдать законодательство, заявила Захарова
Гарантией работы американских компаний в России является соблюдение российского законодательства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T23:19
2021-09-17T23:19
технологии
сша
андрей климов
apple
совет федерации рф
google
telegram (приложение)
мария захарова
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Гарантией работы американских компаний в России является соблюдение российского законодательства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения в СМИ, что Google и Apple удалили приложение "Навальный" из-за угрозы суда для сотрудников."На самом деле, все намного проще: надо выполнять российское законодательство. Ровно того же требуют от оперирующих на своей территории зарубежных компаний и граждан иностранные государства", - написала Захарова в Telegram.По ее словам, если бы Apple и Google начали выполнять предписания тогда, когда они были им направлены, не было бы вызовов на заседание комиссии и необходимости вести публичную полемику."Думаю, они полагали, что будет "как всегда": пошумят у микрофонов, и все будет по-прежнему. Но эти времена для американских компаний прошли - по-прежнему не будет. Гарантия их работы в России - соблюдение российского законодательства", - добавила она.Приложение "Навальный" удалено из мобильных версий магазинов приложений GooglePlay и AppStore, стало известно в пятницу. Глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что приложение было удалено из раздачи Google и App Store после целого ряда мероприятий, в частности, бесед с послом США в России.
https://ria.ru/20210917/udalenie-1750498344.html
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технологии, сша, андрей климов, apple, совет федерации рф, google, telegram (приложение), мария захарова, россия
23:19 17.09.2021
 
Компании США в России должны соблюдать законодательство, заявила Захарова

Захарова: американские компании в России должны соблюдать законодательство страны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Гарантией работы американских компаний в России является соблюдение российского законодательства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения в СМИ, что Google и Apple удалили приложение "Навальный" из-за угрозы суда для сотрудников.
"На самом деле, все намного проще: надо выполнять российское законодательство. Ровно того же требуют от оперирующих на своей территории зарубежных компаний и граждан иностранные государства", - написала Захарова в Telegram.
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В Кремле назвали удаление приложения "Навальный" из магазинов законным
По ее словам, если бы Apple и Google начали выполнять предписания тогда, когда они были им направлены, не было бы вызовов на заседание комиссии и необходимости вести публичную полемику.
"Думаю, они полагали, что будет "как всегда": пошумят у микрофонов, и все будет по-прежнему. Но эти времена для американских компаний прошли - по-прежнему не будет. Гарантия их работы в России - соблюдение российского законодательства", - добавила она.
Приложение "Навальный" удалено из мобильных версий магазинов приложений GooglePlay и AppStore, стало известно в пятницу. Глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что приложение было удалено из раздачи Google и App Store после целого ряда мероприятий, в частности, бесед с послом США в России.
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ТехнологииСШААндрей КлимовAppleСовет Федерации РФGoogleTelegram (приложение)Мария ЗахароваРоссия
 
 
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