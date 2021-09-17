https://ria.ru/20210917/zakony-1750626043.html

Компании США в России должны соблюдать законодательство, заявила Захарова

Компании США в России должны соблюдать законодательство, заявила Захарова - РИА Новости, 17.09.2021

Компании США в России должны соблюдать законодательство, заявила Захарова

Гарантией работы американских компаний в России является соблюдение российского законодательства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T23:19

2021-09-17T23:19

2021-09-17T23:19

технологии

сша

андрей климов

apple

совет федерации рф

google

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мария захарова

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Гарантией работы американских компаний в России является соблюдение российского законодательства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения в СМИ, что Google и Apple удалили приложение "Навальный" из-за угрозы суда для сотрудников."На самом деле, все намного проще: надо выполнять российское законодательство. Ровно того же требуют от оперирующих на своей территории зарубежных компаний и граждан иностранные государства", - написала Захарова в Telegram.По ее словам, если бы Apple и Google начали выполнять предписания тогда, когда они были им направлены, не было бы вызовов на заседание комиссии и необходимости вести публичную полемику."Думаю, они полагали, что будет "как всегда": пошумят у микрофонов, и все будет по-прежнему. Но эти времена для американских компаний прошли - по-прежнему не будет. Гарантия их работы в России - соблюдение российского законодательства", - добавила она.Приложение "Навальный" удалено из мобильных версий магазинов приложений GooglePlay и AppStore, стало известно в пятницу. Глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что приложение было удалено из раздачи Google и App Store после целого ряда мероприятий, в частности, бесед с послом США в России.

https://ria.ru/20210917/udalenie-1750498344.html

https://ria.ru/20210917/zakharova-1750524945.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, сша, андрей климов, apple, совет федерации рф, google, telegram (приложение), мария захарова, россия