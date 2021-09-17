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Явка на выборах в Госдуму в первый день голосования превысила 16 процентов

Явка на выборах в Госдуму в первый день голосования превысила 16 процентов - РИА Новости, 17.09.2021

Явка на выборах в Госдуму в первый день голосования превысила 16 процентов

В первый день голосования явка на выборах в Госдуму превысила 16 процентов, сообщили в ЦИК. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T21:28

2021-09-17T21:28

2021-09-17T22:49

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В первый день голосования явка на выборах в Госдуму превысила 16 процентов, сообщили в ЦИК."По состоянию на 20:00 по Москве (явка) составила 16,85%", — говорится в сообщении. Эта показатель не учитывает дистанционное электронное голосование (ДЭГ).Выборы проходят с 17 по 19 сентября, с 8:00 до 20:00 каждый день. Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 российских регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.Граждане определяют новый состав Госдумы. Она избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.В 46 регионах проходят выборы в местные органы государственной власти: жителям девяти субъектов нужно определиться с высшими должностными лицами, 39 — с депутатами законодательных (представительных) органов. Также состоятся выборы муниципального уровня.Этап регистрации прошли 23 политические партии — они выдвинули почти 74 тысячи одобренных ЦИК кандидатов. Лидируют по числу зарегистрированных претендентов парламентские партии. Из непарламентских наиболее активны Партия пенсионеров и "Коммунисты России".Согласно жеребьевке, объединения будут располагаться в бюллетене в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.Дистанционный формат выборов в этом году организован в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

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