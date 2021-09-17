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Политологи оценили явку на выборы в Госдуму в первый день голосования

Политологи оценили явку на выборы в Госдуму в первый день голосования - РИА Новости, 17.09.2021

Политологи оценили явку на выборы в Госдуму в первый день голосования

Явка на выборы в Госдуму в первый день голосования достаточно высокая, причем не только в очном формате, но и электронном, сообщили РИА Новости опрошенные... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T15:21

2021-09-17T15:21

2021-09-17T15:21

выборы в государственную думу

политика

москва

госдума рф

цик рф

марат баширов

россия

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Явка на выборы в Госдуму в первый день голосования достаточно высокая, причем не только в очном формате, но и электронном, сообщили РИА Новости опрошенные политологи, отметив, что россияне проявляют к выборам явный интерес.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Ранее зампред ЦИК РФ Булаев, комментируя выборы в Госдуму, заявил, что все работает штатно, "замечаний практически никаких нет". По его словам, явка российских избирателей по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) на нынешних выборах в шести субъектах РФ превысила 30%."Явка достаточно высокая. Я бы также отметил высокую явку не только в очном формате, но и, соответственно, в формате электронного голосования в Москве, то есть те цифры, которые мы сейчас видим, они говорят, что эта форма голосования будет пользоваться популярностью", - сказал политолог Марат Баширов.По его мнению, итоговая явка на выборах в Госдуму составит более 50%.Отвечая на вопрос, проявляют ли россияне интерес к голосованию на выборах в Госдуму, Баширов сказал: "Я думаю, что это одни из самых заметных выборов, потому что все-таки, во-первых, мы впервые голосуем за Госдуму после того периода, который мы называем локдауном, когда у нас были ограничения на избирательных участках, сейчас все проще, хотя меры безопасности там сохраняются, во-вторых, голосование после принятия поправок в Конституцию, где у Госдумы гораздо более серьёзные полномочия, как в части законодательства, так и в части формирования правительства"."Граждане это понимают, соответственно, отсюда высокий интерес", - заключил он.По мнению руководителя "Политической экспертной группы" Константина Калачева, интерес к выборам явный. Он отметил, что итоговая явка на выборах может составить более 45%."Если взять голосование не в Европейской части России, а где пошли лояльные бюджетники, голосование в других часовых поясах, то, в принципе, мне кажется, что ситуацию вполне нормальная, рабочая. Я не думаю, что нам нужно бить какие-то рекорды. Интерес к выборам проявлен, и это самое главное", - сказал Калачев.Однако он отметил, что первые результаты не стоит экстраполировать на выборы в целом. "Поскольку, как правило, в самом начале выборной кампании, в самом начале дня голосования, если мы говорим о Европейской части России, голосуют те, кто стал участником партийно-политической или административной организаций", - заключил он.

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политика, москва, госдума рф, цик рф, марат баширов, россия