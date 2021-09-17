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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/yavka-1750471561.html
Явка на выборах в Приморье к 15:00 составила 8,24 процента
Явка на выборах в Приморье к 15:00 составила 8,24 процента - РИА Новости, 17.09.2021
Явка на выборах в Приморье к 15:00 составила 8,24 процента
Явка избирателей на выборах в Приморье к 15.00 первого дня голосования составила 8,24%, сообщается на интернет-портале ГАС "Выборы". РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:37
2021-09-17T10:37
выборы в государственную думу
политика
приморский край
госдума рф
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Приморье к 15.00 первого дня голосования составила 8,24%, сообщается на интернет-портале ГАС "Выборы".Согласно данным, опубликованным порталом, на 15.00 местного времени (08.00 мск) в голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ приняли участие 98 600 избирателей – 8,24%.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Приморье идут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, депутатов краевого законодательного собрания и ряд выборов местного уровня. По данным на июль 2021 года, в Приморье зарегистрировано 1 433 850 избирателей.Госдума избирается на 5 лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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политика, приморский край, госдума рф, россия
10:37 17.09.2021
 
Явка на выборах в Приморье к 15:00 составила 8,24 процента

Явка на выборах в Госдуму в Приморье к 15:00 составила 8,24 процента

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЖенщина во время голосования на выборах в Госдуму во Владивостоке
Женщина во время голосования на выборах в Госдуму во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Приморье к 15.00 первого дня голосования составила 8,24%, сообщается на интернет-портале ГАС "Выборы".
Согласно данным, опубликованным порталом, на 15.00 местного времени (08.00 мск) в голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ приняли участие 98 600 избирателей – 8,24%.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Приморье идут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, депутатов краевого законодательного собрания и ряд выборов местного уровня. По данным на июль 2021 года, в Приморье зарегистрировано 1 433 850 избирателей.
Госдума избирается на 5 лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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