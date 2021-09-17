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Явка на выборах в Приморье к 15:00 составила 8,24 процента

Явка на выборах в Приморье к 15:00 составила 8,24 процента - РИА Новости, 17.09.2021

Явка на выборах в Приморье к 15:00 составила 8,24 процента

Явка избирателей на выборах в Приморье к 15.00 первого дня голосования составила 8,24%, сообщается на интернет-портале ГАС "Выборы". РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T10:37

2021-09-17T10:37

2021-09-17T10:37

выборы в государственную думу

политика

приморский край

госдума рф

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Приморье к 15.00 первого дня голосования составила 8,24%, сообщается на интернет-портале ГАС "Выборы".Согласно данным, опубликованным порталом, на 15.00 местного времени (08.00 мск) в голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ приняли участие 98 600 избирателей – 8,24%.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Приморье идут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, депутатов краевого законодательного собрания и ряд выборов местного уровня. По данным на июль 2021 года, в Приморье зарегистрировано 1 433 850 избирателей.Госдума избирается на 5 лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, приморский край, госдума рф, россия