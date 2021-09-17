На Чукотке проголосовали свыше 15 процентов избирателей
На Чукотке явка составила 15 процентов к полудню первого из трех дней голосования
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – РИА Новости. Явка на выборах на Чукотке к полудню пятницы – первого из трех дней голосования – составила 15%, сообщает правительство региона.
"На Чукотке проголосовали более 15% избирателей. К полудню 17 сентября свой выбор сделали более 5000 жителей Чукотки. Всего в округе 30 507 избирателей", - говорится в сообщении.
На Чукотке все 55 участков оборудованы видеонаблюдением, из них с трансляцией в интернет - 12 участков и 7 территориальных избирательных комиссий. На остальных участках идет видеонаблюдение в режиме видеозаписи.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. На Чукотке в дни голосования выбирают депутатов Государственной думы, депутатов региональной думы седьмого созыва, также проходят 7 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.