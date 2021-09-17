https://ria.ru/20210917/yavka-1750442811.html

На Чукотке проголосовали свыше 15 процентов избирателей

На Чукотке проголосовали свыше 15 процентов избирателей - РИА Новости, 17.09.2021

На Чукотке проголосовали свыше 15 процентов избирателей

Явка на выборах на Чукотке к полудню пятницы – первого из трех дней голосования – составила 15%, сообщает правительство региона. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T05:57

2021-09-17T05:57

2021-09-17T05:57

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

чукотка

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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – РИА Новости. Явка на выборах на Чукотке к полудню пятницы – первого из трех дней голосования – составила 15%, сообщает правительство региона.На Чукотке все 55 участков оборудованы видеонаблюдением, из них с трансляцией в интернет - 12 участков и 7 территориальных избирательных комиссий. На остальных участках идет видеонаблюдение в режиме видеозаписи.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. На Чукотке в дни голосования выбирают депутатов Государственной думы, депутатов региональной думы седьмого созыва, также проходят 7 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210917/vybory-1750437103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, чукотка