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https://ria.ru/20210917/vystavka-1750499197.html
В Ростове-на-Дону открылась выставка об истории храма Спаса на Крови
В Ростове-на-Дону открылась выставка об истории храма Спаса на Крови - РИА Новости, 17.09.2021
В Ростове-на-Дону открылась выставка об истории храма Спаса на Крови
Выставка, посвященная истории создания храма Спаса на Крови (собора Воскресения Христова) открылась в пятницу в "Шолохов-Центре" в Ростове-на-Дону, сообщил... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:21
2021-09-17T12:21
ростовская область
общество
санкт-петербург
ростов-на-дону
ростовская область
игорь гуськов
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен – РИА Новости. Выставка, посвященная истории создания храма Спаса на Крови (собора Воскресения Христова) открылась в пятницу в "Шолохов-Центре" в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.Организатором выставки "Храм-реквием" является Санкт-Петербургский государственный музей-памятник "Исаакиевский собор", в состав которого ровно 50 лет назад вошел мемориальный храм. Кроме того, в текущем году исполняется 140 лет со дня гибели императора Александра II, после чего и был построен собор. Эти памятные даты послужили поводом для создания выставки, посвященной истории проектирования и строительства храма-памятника Спаса на Крови.По словам первого зампредседателя комитета ГД по культуре Александра Шолохова, на выставке экспонируется ряд уникальных предметов, например, коронационный альбом императора, который ранее не покидал стен музея. "Увидеть здесь можно и манифест об отмене крепостного права, который буквально позволяет прикоснуться к истории", - сказал он журналистам. Также на выставке впервые экспонируются чертежи с автографом архитектора Альфреда Парланда, его портрет и многочисленные фотографии.Исключительными по ценности являются рисунки, наброски и эскизы мастеров, работавших над украшением интерьера. Впервые экспонируются альбомы рисунков художника Шаховского, по оригиналам которого создано 19 мозаик храма Воскресения Христова. Украшением выставки являются предметы декоративно-прикладного искусства, поступившие в фонды за последние несколько лет и носящие мемориальный характер."Организованные при содействии федеральных музеев выставочные проекты в субъектах - это бесценный вклад в сохранение культурного и научного наследия России. И для культурной жизни Донского края реализация данного проекта в регионе - значимое событие", - сказал Гуськов на открытии выставки. Он напомнил мероприятие проводится в рамках подготовки празднования 350-летия со дня рождения Петра I, которое состоится в 2022 году.Собор Воскресения Христова был возведен в Санкт-Петербурге на месте смертельного ранения императора Александра II в 1881 году, поэтому в народе его стали называть храм Спаса на Крови. Храм был построен в традициях древнерусского зодчества. За время своего существования собор был мемориальным, выполнял функции приходской церкви, кафедрального собора, в годы блокады Ленинграда в нем был морг. В 1958 году собор был взят под охрану государства, и только спустя тринадцать лет начались работы по его возрождению. В настоящее время храм является филиалом государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".
https://ria.ru/20210915/mikrobiolog-1750197225.html
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общество, санкт-петербург, ростов-на-дону, ростовская область, игорь гуськов, россия
12:21 17.09.2021
 
В Ростове-на-Дону открылась выставка об истории храма Спаса на Крови

Выставка об истории создания храма Спаса на Крови открылась в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Александр Поготов / Перейти в фотобанкВид на набережную Ростова-на-Дону
Вид на набережную Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Александр Поготов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен – РИА Новости. Выставка, посвященная истории создания храма Спаса на Крови (собора Воскресения Христова) открылась в пятницу в "Шолохов-Центре" в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Организатором выставки "Храм-реквием" является Санкт-Петербургский государственный музей-памятник "Исаакиевский собор", в состав которого ровно 50 лет назад вошел мемориальный храм. Кроме того, в текущем году исполняется 140 лет со дня гибели императора Александра II, после чего и был построен собор. Эти памятные даты послужили поводом для создания выставки, посвященной истории проектирования и строительства храма-памятника Спаса на Крови.
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По словам первого зампредседателя комитета ГД по культуре Александра Шолохова, на выставке экспонируется ряд уникальных предметов, например, коронационный альбом императора, который ранее не покидал стен музея. "Увидеть здесь можно и манифест об отмене крепостного права, который буквально позволяет прикоснуться к истории", - сказал он журналистам. Также на выставке впервые экспонируются чертежи с автографом архитектора Альфреда Парланда, его портрет и многочисленные фотографии.
Исключительными по ценности являются рисунки, наброски и эскизы мастеров, работавших над украшением интерьера. Впервые экспонируются альбомы рисунков художника Шаховского, по оригиналам которого создано 19 мозаик храма Воскресения Христова. Украшением выставки являются предметы декоративно-прикладного искусства, поступившие в фонды за последние несколько лет и носящие мемориальный характер.
"Организованные при содействии федеральных музеев выставочные проекты в субъектах - это бесценный вклад в сохранение культурного и научного наследия России. И для культурной жизни Донского края реализация данного проекта в регионе - значимое событие", - сказал Гуськов на открытии выставки. Он напомнил мероприятие проводится в рамках подготовки празднования 350-летия со дня рождения Петра I, которое состоится в 2022 году.
Собор Воскресения Христова был возведен в Санкт-Петербурге на месте смертельного ранения императора Александра II в 1881 году, поэтому в народе его стали называть храм Спаса на Крови. Храм был построен в традициях древнерусского зодчества. За время своего существования собор был мемориальным, выполнял функции приходской церкви, кафедрального собора, в годы блокады Ленинграда в нем был морг. В 1958 году собор был взят под охрану государства, и только спустя тринадцать лет начались работы по его возрождению. В настоящее время храм является филиалом государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".
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