https://ria.ru/20210917/vyplata-1750535604.html

Путин подписал указ о выплате защитникам и жителям блокадного Ленинграда

Путин подписал указ о выплате защитникам и жителям блокадного Ленинграда - РИА Новости, 17.09.2021

Путин подписал указ о выплате защитникам и жителям блокадного Ленинграда

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:34

2021-09-17T14:34

2021-09-17T15:21

общество

владимир путин

блокада ленинграда (1941-1944)

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.Инициатива связана с 80-летием открытия "Дороги жизни" — единственной транспортной магистрали, связывавшей город с остальной страной в военные годы.Путин поручил кабмину обеспечить финансирование расходов, а также определить порядок и условия осуществления указанной выплаты.Президент отметил, что памятная дата 8 сентября, когда сомкнулась блокада города, так же, как и 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны — навсегда останется святой.В сентябре по инициативе Путина единовременные выплаты получили все российские пенсионеры (по 10 тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч).

https://ria.ru/20210916/pensiya-1750256882.html

россия

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общество, владимир путин, блокада ленинграда (1941-1944), россия