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Правительство утвердило даты новогодних каникул
Правительство утвердило даты новогодних каникул - РИА Новости, 17.09.2021
Правительство утвердило даты новогодних каникул
Российское правительство утвердило производственный календарь на 2022 год. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:07
2021-09-17T11:07
2021-09-17T12:06
общество
правительство рф
михаил мишустин
новый год
россия
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российское правительство утвердило производственный календарь на 2022 год. На Новый год россияне будут отдыхать с 1 по 9 января. Кроме того, ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому 31 декабря 2021 года стало выходным днем.Майские праздники продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.Совпадающие с нерабочими праздничными днями 1 и 2 января (суббота и воскресенье) перенесли на 3 и 10 мая, а 5 марта (суббота) — на понедельник 7 марта.В феврале россияне будут отдыхать 23 числа, а в марте — с шестого по восьмое число.Трехдневные выходные ждут жителей страны летом и осенью: с 11 по 13 июня и с 4 по 6 ноября.
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РИА Новости
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общество, правительство рф, михаил мишустин, новый год, россия
11:07 17.09.2021 (обновлено: 12:06 17.09.2021)
Правительство утвердило даты новогодних каникул
Правительство утвердило десятидневные новогодние каникулы в 2022 году