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Правительство утвердило даты новогодних каникул

Правительство утвердило даты новогодних каникул - РИА Новости, 17.09.2021

Правительство утвердило даты новогодних каникул

Российское правительство утвердило производственный календарь на 2022 год. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T11:07

2021-09-17T11:07

2021-09-17T12:06

общество

правительство рф

михаил мишустин

новый год

россия

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российское правительство утвердило производственный календарь на 2022 год. На Новый год россияне будут отдыхать с 1 по 9 января. Кроме того, ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому 31 декабря 2021 года стало выходным днем.Майские праздники продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.Совпадающие с нерабочими праздничными днями 1 и 2 января (суббота и воскресенье) перенесли на 3 и 10 мая, а 5 марта (суббота) — на понедельник 7 марта.В феврале россияне будут отдыхать 23 числа, а в марте — с шестого по восьмое число.Трехдневные выходные ждут жителей страны летом и осенью: с 11 по 13 июня и с 4 по 6 ноября.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, правительство рф, михаил мишустин, новый год, россия