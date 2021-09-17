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Правительство утвердило даты новогодних каникул
Правительство утвердило даты новогодних каникул - РИА Новости, 17.09.2021
Правительство утвердило даты новогодних каникул
Правительство России утвердило производственный календарь на 2022 год. Об этом сообщил официальный телеграм-канал кабмина. На новый год россиян ожидают выходные РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T08:03
2021-09-17T08:03
2021-09-17T12:49
общество
новый год
россия
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Правительство России утвердило производственный календарь на 2022 год. Об этом сообщил официальный телеграм-канал кабмина. На новый год россиян ожидают выходные с 1 по 9 января. Майские праздники для жителей страны продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.Это стало возможно благодаря тому, что 1 и 2 января (суббота и воскресенье) выпали на нерабочие праздничные дни, поэтому выходные перенесли на 3 и 10 мая.В марте жители страны будут отдыхать с 6 по 8 число, так как нерабочую субботу 5 марта перенесли на понедельник 7 марта.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому 31 декабря 2021 года стало выходным днем.
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общество, новый год, россия
08:03 17.09.2021 (обновлено: 12:49 17.09.2021)
Правительство утвердило даты новогодних каникул
Новогодние каникулы в 2022 году продлятся с 1 по 9 января