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Памфилова рассказала, когда ЦИК ждет оценки от международных наблюдателей

Памфилова рассказала, когда ЦИК ждет оценки от международных наблюдателей - РИА Новости, 17.09.2021

Памфилова рассказала, когда ЦИК ждет оценки от международных наблюдателей

ЦИК ждет от международных наблюдателей оценки по выборам после их завершения, пока им предоставляется свобода действий и вся необходимая информация. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T18:43

2021-09-17T18:43

2021-09-17T18:49

выборы в государственную думу

политика

парламентская ассамблея совета европы

госдума рф

цик рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ЦИК ждет от международных наблюдателей оценки по выборам после их завершения, пока им предоставляется свобода действий и вся необходимая информация.Памфилова сообщила, что провела в ЦИК в пятницу встречу с делегацией ПАСЕ."Они не имеют права до окончания выборов никаких комментариев давать, они задают вопросы, встречаются со всеми, с кем они считают нужным. Тем более, ПАСЕ, например, работает по своему плану. Они сегодня пришли, мы не знаем, где они были, куда они поедут. Мы им предоставляем полную свободу выбрать, какой объект они хотят посмотреть. А выводы они будут делать по окончанию выборов, то есть не раньше 20 числа. Точно так же, как остальные международные наблюдатели, с которыми мы работаем", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.Она подчеркнула, что речь идет не про экспертов, которые также приехали в большом количестве, а именно про наблюдателей, в отношении которых действуют определенные регламенты.Международные наблюдатели на выборах в Госдуму представляют 55 государств и 10 международных организаций, всего их около 250, заявляла ранее глава ЦИК Элла Памфилова.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, парламентская ассамблея совета европы, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия