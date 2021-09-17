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Миллион москвичей проголосовали на выборах дистанционно

Миллион москвичей проголосовали на выборах дистанционно - РИА Новости, 17.09.2021

Миллион москвичей проголосовали на выборах дистанционно

Миллион москвичей уже отдали свои голоса в первый день выборов, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T17:36

2021-09-17T17:36

2021-09-17T18:20

выборы в государственную думу

политика

москва

выборы в государственную думу

алексей венедиктов (журналист)

госдума рф

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Миллион москвичей уже отдали свои голоса в первый день выборов, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.В столице в списки на онлайн-формат включили более двух миллионов человек (2 014 765) — это почти треть от общего числа избирателей.В этом году выборы проходят с 17 по 19 сентября, с 8:00 до 20:00 каждый день. Помимо Москвы, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) проходит в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.Как отмечали в Минцифры, более 50% избирателей, подавших через портал "Госуслуги" заявление на участие в ДЭГ, проголосовали на выборах.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, выборы в государственную думу, алексей венедиктов (журналист), госдума рф