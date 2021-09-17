14:59 17.09.2021 (обновлено: 15:15 17.09.2021)
Глава Адыгеи проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Адыгеи Кумпилов проголосовал на выборах в Госдуму и в парламент республики
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
КРАСНОДАР, 17 сен – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что проголосовал на выборах депутатов Государственной думы и Государственного совета-Хасэ (парламента) республики.
"Сегодня в нашей стране стартовало голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ. Одновременно жители Адыгеи избирают депутатов Государственного совета-Хасэ РА. Голосование идет три дня. Я свой выбор сделал сегодня, посетив избирательный участок в Майкопе", - написал Кумпилов в своем аккаунте в Instagram.
Он призвал всех жителей республики проявить гражданскую активность и проголосовать.
"Уверен, жители Адыгеи понимают, насколько это важное политическое событие. Принять участие в голосовании, отдав свои предпочтения той или иной партии, кандидату, – это возможность для каждого из нас повлиять на будущее страны и своей малой родины", - заключил глава Адыгеи.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".