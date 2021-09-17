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Глава Адыгеи проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Адыгеи проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Глава Адыгеи проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что проголосовал на выборах депутатов Государственной думы и Государственного совета-Хасэ (парламента) республики. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:59

2021-09-17T14:59

2021-09-17T15:15

выборы в государственную думу

политика

республика адыгея

госдума рф

яблоко

выборы в государственную думу

коммунисты россии

мурат кумпилов

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КРАСНОДАР, 17 сен – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что проголосовал на выборах депутатов Государственной думы и Государственного совета-Хасэ (парламента) республики."Сегодня в нашей стране стартовало голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ. Одновременно жители Адыгеи избирают депутатов Государственного совета-Хасэ РА. Голосование идет три дня. Я свой выбор сделал сегодня, посетив избирательный участок в Майкопе", - написал Кумпилов в своем аккаунте в Instagram.Он призвал всех жителей республики проявить гражданскую активность и проголосовать."Уверен, жители Адыгеи понимают, насколько это важное политическое событие. Принять участие в голосовании, отдав свои предпочтения той или иной партии, кандидату, – это возможность для каждого из нас повлиять на будущее страны и своей малой родины", - заключил глава Адыгеи.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750534616.html

https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750539586.html

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политика, республика адыгея, госдума рф, яблоко, выборы в государственную думу, коммунисты россии, мурат кумпилов, россия