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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750541705.html
Глава Адыгеи проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Адыгеи проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Глава Адыгеи проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что проголосовал на выборах депутатов Государственной думы и Государственного совета-Хасэ (парламента) республики. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:59
2021-09-17T15:15
выборы в государственную думу
политика
республика адыгея
госдума рф
яблоко
выборы в государственную думу
коммунисты россии
мурат кумпилов
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КРАСНОДАР, 17 сен – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что проголосовал на выборах депутатов Государственной думы и Государственного совета-Хасэ (парламента) республики."Сегодня в нашей стране стартовало голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ. Одновременно жители Адыгеи избирают депутатов Государственного совета-Хасэ РА. Голосование идет три дня. Я свой выбор сделал сегодня, посетив избирательный участок в Майкопе", - написал Кумпилов в своем аккаунте в Instagram.Он призвал всех жителей республики проявить гражданскую активность и проголосовать."Уверен, жители Адыгеи понимают, насколько это важное политическое событие. Принять участие в голосовании, отдав свои предпочтения той или иной партии, кандидату, – это возможность для каждого из нас повлиять на будущее страны и своей малой родины", - заключил глава Адыгеи.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750534616.html
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политика, республика адыгея, госдума рф, яблоко, выборы в государственную думу, коммунисты россии, мурат кумпилов, россия
14:59 17.09.2021 (обновлено: 15:15 17.09.2021)
 
Глава Адыгеи проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Адыгеи Кумпилов проголосовал на выборах в Госдуму и в парламент республики

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
Премьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КРАСНОДАР, 17 сен – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что проголосовал на выборах депутатов Государственной думы и Государственного совета-Хасэ (парламента) республики.
"Сегодня в нашей стране стартовало голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ. Одновременно жители Адыгеи избирают депутатов Государственного совета-Хасэ РА. Голосование идет три дня. Я свой выбор сделал сегодня, посетив избирательный участок в Майкопе", - написал Кумпилов в своем аккаунте в Instagram.
Голосование на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
Вчера, 14:32Выборы в Государственную думу
Больше половины глав регионов проголосовали на выборах в первый день
Он призвал всех жителей республики проявить гражданскую активность и проголосовать.
"Уверен, жители Адыгеи понимают, насколько это важное политическое событие. Принять участие в голосовании, отдав свои предпочтения той или иной партии, кандидату, – это возможность для каждого из нас повлиять на будущее страны и своей малой родины", - заключил глава Адыгеи.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
Вчера, 14:51Выборы в Государственную думу
Явка при электронном голосовании составила не менее 40 процентов
 
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