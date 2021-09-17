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Жители отдаленного села в Республике Алтай приехали на выборы на верблюдах

Жители отдаленного села в Республике Алтай приехали на выборы на верблюдах - РИА Новости, 17.09.2021

Жители отдаленного села в Республике Алтай приехали на выборы на верблюдах

Жители находящегося у границы с Монголией алтайского села Жана-Аул приехали на избирательный участок на верблюдах и лошадях, в национальных костюмах, сообщают в РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:52

2021-09-17T14:52

2021-09-17T15:06

выборы в государственную думу

общество

монголия

республика алтай

россия

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БАРНАУЛ, 17 сен - РИА Новости. Жители находящегося у границы с Монголией алтайского села Жана-Аул приехали на избирательный участок на верблюдах и лошадях, в национальных костюмах, сообщают в пресс-службе правительства Республики Алтай."Голосование проходит и в отдаленных населенных пунктах республики. Так, в селе Жана-Аул Кош-Агачского района, расположенном практически на границе России с Монголией, зарегистрировано чуть более 500 избирателей – преимущественно представителей казахского этноса. Здесь местные жители прибыли на избирательный участок в национальных костюмах верхом на верблюдах и лошадях", - говорится в сообщении.Сообщается, что в Республике Алтай открылись 236 избирательных участков, из них 22 – в столице региона – городе Горно-Алтайске. По данным местного избиркома, в регионе зарегистрировано более 161 тысячи избирателей. Жители региона выбирают депутатов Государственной Думы РФ. Кроме того, в регионе проходят дополнительные выборы депутата Госсобрания – Эл Курултай по округу №25, выборы 11 глав сельских поселений, а также депутатов районных и сельских советов в ряде муниципальных образований."По мнению жителей Жана-Аула, независимо от того, где находится избирательный участок – в городе, райцентре или отдаленном селе, – важно прийти на выборы, принять участие в голосовании и сделать достойный выбор", - отмечают в правительстве.

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общество, монголия, республика алтай, россия