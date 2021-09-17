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Явка в регионах Дальнего Востока составила от 7,7 до 31,5%

Явка в регионах Дальнего Востока составила от 7,7 до 31,5% - РИА Новости, 17.09.2021

Явка в регионах Дальнего Востока составила от 7,7 до 31,5%

Почти все регионы Дальнего Востока завершили голосование в первый день выборов, закрыв участки, явка там составила от 7,7 до 31,5%. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:30

2021-09-17T14:30

2021-09-17T14:30

выборы в государственную думу

политика

магаданская область

забайкальский край

чукотка

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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – РИА Новости. Почти все регионы Дальнего Востока завершили голосование в первый день выборов, закрыв участки, явка там составила от 7,7 до 31,5%.Во всех регионах Дальнего Востока, кроме Бурятии, участки в первый день выборов уже закрылись. В большинстве явка подсчитана только на 15.00 местного времени.Так, в Приморье на 15.00 (08.00 мск) она составила 7,74% - проголосовали 111 570 человек, в Хабаровском крае на это время - 7,73%, свои голоса отдали 75 014 избирателей. В ЕАО - 12,14%, там проголосовали 15 046 избирателей. В Магаданской области к 15.00 (7.00 мск) на выборы пришли 14,5% избирателей. Явка в Приамурье на 15.00 (9.00 мск) составила 8,21%, в Забайкальском крае на этот же час - 8,7%, в Якутии - 10,07%.Некоторые регионы уже подсчитали явку на 20.00 местного времени. Так, на Чукотке она составила 31,5% - проголосовали 9 630 человек. На Камчатке на выборы пришли 39 638 избирателей, это 16,99%. На Сахалине на 20.00 местного времени явка составила 13,99%.В Бурятии, где голосование в пятницу еще продолжается, на 15.00 (10.00 мск) проголосовало 67 507 избирателей – 9,68%.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.

магаданская область

забайкальский край

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, магаданская область, забайкальский край, чукотка