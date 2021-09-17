https://ria.ru/20210917/vybory-1750529875.html
Мосгоризбирком опроверг сообщение о групповом голосовании
Мосгоризбирком опроверг сообщение о групповом голосовании - РИА Новости, 17.09.2021
Мосгоризбирком опроверг сообщение о групповом голосовании
Мосгоризбирком проверил сообщение о якобы групповом голосовании на одном из участков в столице, там голосуют учащиеся военной академии, которые приходят... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:08
2021-09-17T14:08
2021-09-17T14:10
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россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мосгоризбирком проверил сообщение о якобы групповом голосовании на одном из участков в столице, там голосуют учащиеся военной академии, которые приходят группами, сообщается в Telegram-канале МГИК,Ранее в социальных сетях появилось сообщение, что на УИК № 2723 люди группами заходят на участок и ведут беседы с сотрудниками комиссии."МГИК проверила информацию в обращении и выяснила, что на УИК №2723 голосуют обучающиеся военной академии. Они приходят на участок группами. Что касается утверждения о том, что избиратели якобы вели беседы с сотрудниками УИКа, следует сообщить: голосующие обращались к членам УИК с уточняющими вопросами по процедуре голосования. Нарушения избирательного законодательства отсутствуют", - говорится в сообщении.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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политика, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, мосгоризбирком, россия
14:08 17.09.2021 (обновлено: 14:10 17.09.2021)
Мосгоризбирком опроверг сообщение о групповом голосовании
Мосгоризбирком опроверг сообщение о групповом голосовании на УИК № 2723