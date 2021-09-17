https://ria.ru/20210917/vybory-1750529875.html

Мосгоризбирком опроверг сообщение о групповом голосовании

Мосгоризбирком опроверг сообщение о групповом голосовании - РИА Новости, 17.09.2021

Мосгоризбирком опроверг сообщение о групповом голосовании

Мосгоризбирком проверил сообщение о якобы групповом голосовании на одном из участков в столице, там голосуют учащиеся военной академии, которые приходят... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:08

2021-09-17T14:08

2021-09-17T14:10

выборы в государственную думу

политика

москва

госдума рф

выборы в государственную думу

мосгоризбирком

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152343/90/1523439004_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_03db60eadad78feea373883c394acb41.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мосгоризбирком проверил сообщение о якобы групповом голосовании на одном из участков в столице, там голосуют учащиеся военной академии, которые приходят группами, сообщается в Telegram-канале МГИК,Ранее в социальных сетях появилось сообщение, что на УИК № 2723 люди группами заходят на участок и ведут беседы с сотрудниками комиссии."МГИК проверила информацию в обращении и выяснила, что на УИК №2723 голосуют обучающиеся военной академии. Они приходят на участок группами. Что касается утверждения о том, что избиратели якобы вели беседы с сотрудниками УИКа, следует сообщить: голосующие обращались к членам УИК с уточняющими вопросами по процедуре голосования. Нарушения избирательного законодательства отсутствуют", - говорится в сообщении.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

https://ria.ru/20210917/vybory-1750515732.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, мосгоризбирком, россия