https://ria.ru/20210917/vybory-1750529498.html

Глава Карачаево-Черкесии проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Карачаево-Черкесии проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Глава Карачаево-Черкесии проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов пришел на избирательный участок для голосования на выборах депутатов Госдумы вместе с сыном Маратом. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:07

2021-09-17T14:07

2021-09-17T14:07

выборы в государственную думу

политика

рашид темрезов

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750478723_0:167:1501:1011_1920x0_80_0_0_b93da610b7f3e7874b4395c5b0bf9241.jpg

ПЯТИГОРСК, 17 сен - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов пришел на избирательный участок для голосования на выборах депутатов Госдумы вместе с сыном Маратом."Сегодня, в первый день выборов, мы на избирательном участке для голосования на выборах депутатов Госдумы РФ вместе с моим сыном Маратом. Считаю, что участие в выборах - гражданский долг каждого жителя России. Приходя на участки для голосования, мы делаем свой выбор за будущее нашей страны, за будущее наших детей. Наша страна – очень сильное государство, и голос каждого из нас определяет, какое развитие его ждет в дальнейшем", - написал Темрезов в Instagram.После голосования журналисты спросили у Марата, почему нужно ходить на выборы. Мальчик ответил, что "голосование важно для нашей страны".По информации властей Карачаево-Черкесии, в пятницу в 8.00 в регионе открылся 251 избирательный участок. Процедура голосования будет проходить на протяжении трех дней - с 17 по 19 сентября. На участках выдают маски, перчатки, одноразовые ручки, всем избирателям измеряют температуру.

https://ria.ru/20210917/vybory-1750528048.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, рашид темрезов, госдума рф, россия