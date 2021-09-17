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Врио губернатора Белгородской области проголосовал на выборах в Госдуму

Врио губернатора Белгородской области проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Врио губернатора Белгородской области проголосовал на выборах в Госдуму

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков проголосовал на выборах главы региона и депутатов Госдумы. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:31

2021-09-17T13:31

2021-09-17T13:31

выборы в государственную думу

политика

белгород

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вячеслав гладков

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ВОРОНЕЖ, 17 сен – РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков проголосовал на выборах главы региона и депутатов Госдумы.Гладков проголосовал на избирательном участке в лицее №9 Белгорода.На должность губернатора Белгородской области претендуют пять кандидатов. Владимир Абельмазов был выдвинут региональным отделением Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Евгений Дремов - ЛДПР, Юрия Осетрова выдвинула "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Кирилл Скачко - от КПРФ. Гладков выдвинут региональным отделением "Единой России".По данным на 1 июля, в области зарегистрировано 1 225 678 избирателей.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, белгород, белгородская область, госдума рф, выборы в государственную думу, россия, вячеслав гладков