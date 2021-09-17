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Врио губернатора Белгородской области проголосовал на выборах в Госдуму
Врио губернатора Белгородской области проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Врио губернатора Белгородской области проголосовал на выборах в Госдуму
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков проголосовал на выборах главы региона и депутатов Госдумы. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:31
2021-09-17T13:31
2021-09-17T13:31
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ВОРОНЕЖ, 17 сен – РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков проголосовал на выборах главы региона и депутатов Госдумы.Гладков проголосовал на избирательном участке в лицее №9 Белгорода.На должность губернатора Белгородской области претендуют пять кандидатов. Владимир Абельмазов был выдвинут региональным отделением Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Евгений Дремов - ЛДПР, Юрия Осетрова выдвинула "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Кирилл Скачко - от КПРФ. Гладков выдвинут региональным отделением "Единой России".По данным на 1 июля, в области зарегистрировано 1 225 678 избирателей.
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политика, белгород, белгородская область, госдума рф, выборы в государственную думу, россия, вячеслав гладков
Врио губернатора Белгородской области проголосовал на выборах в Госдуму
Врио губернатора Белгородской области Гладков проголосовал на выборах в Госдуму в лицее №9