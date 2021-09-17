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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750518237.html
В ЕР рассказали о ложных сообщениях о нарушениях на выборах
В ЕР рассказали о ложных сообщениях о нарушениях на выборах - РИА Новости, 17.09.2021
В ЕР рассказали о ложных сообщениях о нарушениях на выборах
Поступившие в ситуационный центр "Единой России" сообщения о нарушениях на выборах оказались фейками, заявил заместитель секретаря генсовета партии, сенатор... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:22
2021-09-17T13:22
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
яблоко
коммунисты россии
сергей перминов
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Поступившие в ситуационный центр "Единой России" сообщения о нарушениях на выборах оказались фейками, заявил заместитель секретаря генсовета партии, сенатор Сергей Перминов."На сегодняшнюю минуту не поступало никаких сообщений, которые бы заслуживали внимания о допущенных нарушениях… Весь основной поток сообщений, к счастью, оказался фейками", - сказал Перминов журналистам в ситуационном центре "Единой России".Он напомнил, что в прошлом году "одна известная организация все время информировала избирателей о якобы имевших место нарушениях"."В прошлом году процент недостоверных сообщений составлял 92%, и мы полагаем, что в этом году также эта ситуация повторится. Кто-то пытается создать иллюзию того, что выборы проходят с нарушениями, на самом деле, это абсолютно не так", - отметил представитель ЕР.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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политика, госдума рф, яблоко, коммунисты россии, сергей перминов
13:22 17.09.2021
 
В ЕР рассказали о ложных сообщениях о нарушениях на выборах

Сенатор Перминов: поступившие в ЕР сообщения о нарушениях на выборах оказались фейками

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкДевушка голосует на избирательном участке No196 в Белгороде
Девушка голосует на избирательном участке No196 в Белгороде - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Поступившие в ситуационный центр "Единой России" сообщения о нарушениях на выборах оказались фейками, заявил заместитель секретаря генсовета партии, сенатор Сергей Перминов.
"На сегодняшнюю минуту не поступало никаких сообщений, которые бы заслуживали внимания о допущенных нарушениях… Весь основной поток сообщений, к счастью, оказался фейками", - сказал Перминов журналистам в ситуационном центре "Единой России".
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Он напомнил, что в прошлом году "одна известная организация все время информировала избирателей о якобы имевших место нарушениях".
"В прошлом году процент недостоверных сообщений составлял 92%, и мы полагаем, что в этом году также эта ситуация повторится. Кто-то пытается создать иллюзию того, что выборы проходят с нарушениями, на самом деле, это абсолютно не так", - отметил представитель ЕР.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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