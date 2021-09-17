https://ria.ru/20210917/vybory-1750518237.html

В ЕР рассказали о ложных сообщениях о нарушениях на выборах

В ЕР рассказали о ложных сообщениях о нарушениях на выборах - РИА Новости, 17.09.2021

В ЕР рассказали о ложных сообщениях о нарушениях на выборах

Поступившие в ситуационный центр "Единой России" сообщения о нарушениях на выборах оказались фейками, заявил заместитель секретаря генсовета партии, сенатор... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:22

2021-09-17T13:22

2021-09-17T13:22

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

яблоко

коммунисты россии

сергей перминов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750516589_0:0:2869:1615_1920x0_80_0_0_a665ac80c2f0a3cb9a6643639e021efe.jpg

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Поступившие в ситуационный центр "Единой России" сообщения о нарушениях на выборах оказались фейками, заявил заместитель секретаря генсовета партии, сенатор Сергей Перминов."На сегодняшнюю минуту не поступало никаких сообщений, которые бы заслуживали внимания о допущенных нарушениях… Весь основной поток сообщений, к счастью, оказался фейками", - сказал Перминов журналистам в ситуационном центре "Единой России".Он напомнил, что в прошлом году "одна известная организация все время информировала избирателей о якобы имевших место нарушениях"."В прошлом году процент недостоверных сообщений составлял 92%, и мы полагаем, что в этом году также эта ситуация повторится. Кто-то пытается создать иллюзию того, что выборы проходят с нарушениями, на самом деле, это абсолютно не так", - отметил представитель ЕР.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

https://ria.ru/20210917/vybory-1750473565.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, яблоко, коммунисты россии, сергей перминов